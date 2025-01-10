Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Termasuk Ciro Alves, Persib Bandung Kehilangan Banyak Pemain saat Hadapi PSBS Biak

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |16:19 WIB
Skuad Persib Bandung berlatih di Jayapura jelang hadapi PSBS Biak (Foto: Persib Bandung/Sutanto Nurhadi Permana)
JAYAPURA – Persib Bandung kehilangan cukup banyak pemain jelang menghadapi PSBS Biak pada laga pekan ke-18 Liga 1 2024-2025. Dua pemain yakni Ciro Alves dan Kevin Ray Mendoza bahkan tidak ikut terbang ke Jayapura, Papua!

Laga PSBS Biak vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Papua, pada Sabtu 11 Januari 2025 pukul 13.30 WIB. Di putaran pertama, Maung Bandung menang telak 4-1.

1. Hilang Banyak Pemain

Skuad Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)
Skuad Persib Bandung (Foto: Instagram/@persib)

Selain Ciro dan Kevin, Persib akan kehilangan Gustavo Franca dan Beckham Putra. Keduanya terkena larangan hukuman larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning. 

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan, timnya membawa 22 pemain untuk laga kali ini. Ia berharap mereka yang duduk di bangku cadangan akan siap jika sewaktu-waktu diturunkan.

“Ini kenapa kami membawa 22 pemain,” kata Hodak di Jayapura, Kamis (9/1/2025).

“Mereka untuk pemain yang ada di bench, sebelumnya mereka jarang mendapat kesempatan dan bertanya-tanya kapan mereka bermain,” imbuh pria asal Kroasia itu.

 

