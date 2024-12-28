Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSBS Biak vs Dewa United di Liga 1 2024-2025: Badai Pasifik Permalukan Tangsel Warrior 3-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |17:41 WIB
Hasil PSBS Biak vs Dewa United di Liga 1 2024-2025: Badai Pasifik Permalukan Tangsel Warrior 3-1
PSBS Biak vs Dewa United di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/psbsofficial)
A
A
A

GIANYAR - PSBS Biak baru saja mempermalukan Dewa United di pekan ke-17 Liga 1 2024-2025, pada Sabtu (28/12/2024) sore WIB. Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, tim berjuluk Badai Pasifik itu tepatnya menang dengan skor 3-1 atas tim tamu.

Berkat kemenangan atas Tangsel Warrior –julukan Dewa United, kini PSBS Biak menempati posisi delapan. Dewa United pun tergeser ke posisi sembilan meski sama-sama memiliki 25 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain agresif sejak menit awal dengan saling jual beli serangan. Kendati begitu, serangan yang dilancarkan PSBS Biak dan Dewa United masih terlalu polos sehingga belum ada peluang emas yang tercipta.

Badai Pasifik -julukan PSBS Biak- terlihat cukup nyaman dalam melancarkan serangan-serangan ke lini pertahanan Dewi United. Hanya saja, mereka juga masih kesulitan untuk merobek jaring gawang dari Sonny Stevens.

PSBS Biak vs Dewa United (instagram/psbsofficial)

Sampai akhirnya, PSBS Biak sukses membuka keran golnya di menit ke-35 lewat sontekan Armando Oropa. Dewa United mencoba untuk merespons gol tersebut. Namun lini pertahanan Badai Pasifik masih cukup solid.

Di menit-menit akhir babak pertama, Dewa United mendapat peluang lewat tendangan Alexis Messidoro yang masih diblok pertahanan tuan rumah. Pada akhirnya, PSBS Biak unggul sementara 1-0 di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662441/erspo-perkuat-identitas-dari-timnas-indonesia-ke-ekosistem-olahraga-dan-lifestyle-bjm.webp
Erspo Perkuat Identitas: Dari Timnas Indonesia ke Ekosistem Olahraga dan Lifestyle
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/bek_persija_jakarta_jordi_amat_foto_persija.jpg
Cara Nonton Link Live Streaming Persija vs Persijap di Super League Sore Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement