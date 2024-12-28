Hasil PSBS Biak vs Dewa United di Liga 1 2024-2025: Badai Pasifik Permalukan Tangsel Warrior 3-1

GIANYAR - PSBS Biak baru saja mempermalukan Dewa United di pekan ke-17 Liga 1 2024-2025, pada Sabtu (28/12/2024) sore WIB. Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, tim berjuluk Badai Pasifik itu tepatnya menang dengan skor 3-1 atas tim tamu.

Berkat kemenangan atas Tangsel Warrior –julukan Dewa United, kini PSBS Biak menempati posisi delapan. Dewa United pun tergeser ke posisi sembilan meski sama-sama memiliki 25 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain agresif sejak menit awal dengan saling jual beli serangan. Kendati begitu, serangan yang dilancarkan PSBS Biak dan Dewa United masih terlalu polos sehingga belum ada peluang emas yang tercipta.

Badai Pasifik -julukan PSBS Biak- terlihat cukup nyaman dalam melancarkan serangan-serangan ke lini pertahanan Dewi United. Hanya saja, mereka juga masih kesulitan untuk merobek jaring gawang dari Sonny Stevens.

Sampai akhirnya, PSBS Biak sukses membuka keran golnya di menit ke-35 lewat sontekan Armando Oropa. Dewa United mencoba untuk merespons gol tersebut. Namun lini pertahanan Badai Pasifik masih cukup solid.

Di menit-menit akhir babak pertama, Dewa United mendapat peluang lewat tendangan Alexis Messidoro yang masih diblok pertahanan tuan rumah. Pada akhirnya, PSBS Biak unggul sementara 1-0 di babak pertama.