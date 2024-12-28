Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Malut United vs Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025: Macan Kemayoran Bawa Pulang 3 Poin Usai Menang 1-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |17:31 WIB
Persija Jakarta menang 1-0 atas Malut United di Liga 1 2024-2025. (Foto: Media Persija)
A
A
A

TERNATE - Persija Jakarta berhasil membawa pulang 3 poin penting dari kandang Malut United di laga lanjutan Liga 1 2024-2025, pada Sabtu (28/12/2024) sore WIB. Bermain di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, tim berjuluk Macan Kemayoran itu tepatnya menang dengan skor 1-0 berkat gol Maciej Gacos di menit 24.

Hasil ini membuat Persija Jakarta masih menetap di posisi tiga dengan koleksi 31 poin klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Tim asuhan Carlos Pena itu memepet Persib Bandung yang berada di posisi dua dengan koleksi 35 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta yang bertindak sebagai tim tamu langsung tancap gas sejak menit awal. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu bahkan mendapat peluang emas di menit ke-3 lewat tandukan Gustavo Almeida yang masih bisa ditepis sangat baik oleh kiper Malut United, Ray Redondo.

Di sisi lain, Laskar Kie Raha -julukan Malut United- perlahan mulai menemukan ritme permainannya. Yance Sayuri cs acap kali menebar ancaman ke gawang tim tamu. Sementara, Persija Jakarta kembali mendapat peluangnya lewat tendangan keras Marko Simic di menit ke-22 yang masih bisa ditepis Redondo.

Malut United vs Persija Jakarta (instagram/persija)

Maciej Gajos membawa Persija Jakarta ungguli Malut United di menit ke-22 lewat gol yang sangat cantik. Gajos melakukan tendangan dari situasi sepak pojok yang melengkung mengarah ke gawang tuan rumah dan tidak bisa diantisipasi oleh Redondo. Laskar Kie Raha tidak tinggal diam setelah itu.

Tim polesan Imran Nahumarury ini semakin agresif dalam menggempur pertahanan Macan Kemayoran. Salah satu peluangnya tercipta di menit ke-41 lewat tendangan bebas Jorge Correa. Pada akhirnya, Persija Jakarta unggul sementara atas Malut United di babak pertama dengan skor 1-0.

