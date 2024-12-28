Hasil Babak Pertama Malut United vs Persija Jakarta: Maciej Gajos Bawa Macan Kemayoran Unggul 1-0

TERNATE - Persija Jakarta menutup babak pertama kontra Malut United di laga lanjutan Liga 1 2024-2025 dengan keunggulan 1-0, pada Sabtu (28/12/2024) sore WIB. Bermain di Stadion Gelira Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, tim berjuluk Macan Kemayoran itu berhasil unggul berkat gol Maciej Gajos di menit 24.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta yang bertindak sebagai tim tamu langsung tancap gas sejak menit awal. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu bahkan mendapat peluang emas di menit ke-3 lewat tandukan Gustavo Almeida yang masih bisa ditepis sangat baik oleh kiper Malut United, Ray Redondo.

Di sisi lain, Laskar Kie Raha -julukan Malut United- perlahan mulai menemukan ritme permainannya. Yance Sayuri cs acap kali menebar ancaman ke gawang tim tamu. Sementara, Persija Jakarta kembali mendapat peluangnya lewat tendangan keras Marko Simic di menit ke-22 yang masih bisa ditepis Redondo.

Maciej Gajos membawa Persija Jakarta ungguli Malut United di menit ke-22 lewat gol yang sangat cantik. Gajos melakukan tendangan dari situasi sepak pojok yang melengkung mengarah ke gawang tuan rumah dan tidak bisa diantisipasi oleh Redondo. Laskar Kie Raha tidak tinggal diam setelah itu.

Tim polesan Imran Nahumarury ini semakin agresif dalam menggempur pertahanan Macan Kemayoran. Salah satu peluangnya tercipta di menit ke-41 lewat tendangan bebas Jorge Correa. Pada akhirnya, Persija Jakarta unggul sementara atas Malut United di babak pertama dengan skor 1-0.