Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Malut United vs Persija Jakarta: Maciej Gajos Bawa Macan Kemayoran Unggul 1-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |16:28 WIB
Hasil Babak Pertama Malut United vs Persija Jakarta: Maciej Gajos Bawa Macan Kemayoran Unggul 1-0
Selebrasi Maciej Gajos usai cetak gol di laga Malut United vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

TERNATE - Persija Jakarta menutup babak pertama kontra Malut United di laga lanjutan Liga 1 2024-2025 dengan keunggulan 1-0, pada Sabtu (28/12/2024) sore WIB. Bermain di Stadion Gelira Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, tim berjuluk Macan Kemayoran itu berhasil unggul berkat gol Maciej Gajos di menit 24.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta yang bertindak sebagai tim tamu langsung tancap gas sejak menit awal. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu bahkan mendapat peluang emas di menit ke-3 lewat tandukan Gustavo Almeida yang masih bisa ditepis sangat baik oleh kiper Malut United, Ray Redondo.

Di sisi lain, Laskar Kie Raha -julukan Malut United- perlahan mulai menemukan ritme permainannya. Yance Sayuri cs acap kali menebar ancaman ke gawang tim tamu. Sementara, Persija Jakarta kembali mendapat peluangnya lewat tendangan keras Marko Simic di menit ke-22 yang masih bisa ditepis Redondo.

Maciej Gajos membawa Persija Jakarta ungguli Malut United di menit ke-22 lewat gol yang sangat cantik. Gajos melakukan tendangan dari situasi sepak pojok yang melengkung mengarah ke gawang tuan rumah dan tidak bisa diantisipasi oleh Redondo. Laskar Kie Raha tidak tinggal diam setelah itu.

Malut United vs Persija Jakarta (instagram/persija)

Tim polesan Imran Nahumarury ini semakin agresif dalam menggempur pertahanan Macan Kemayoran. Salah satu peluangnya tercipta di menit ke-41 lewat tendangan bebas Jorge Correa. Pada akhirnya, Persija Jakarta unggul sementara atas Malut United di babak pertama dengan skor 1-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/50/1662767/oleksandr-usyk-bidik-duel-lawan-deontay-wilder-tci.webp
Oleksandr Usyk Bidik Duel Lawan Deontay Wilder
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/penyerang_as_roma_paulo_dybala_kanan_kecewa_us.jpg
Gasperini Sentil Masalah Serius di Lini Depan AS Roma usai Kalah Tipis di Kandang Atalanta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement