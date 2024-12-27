Hasil PSS Sleman vs Madura United di Liga 1 2024-2025: Menang 4-0, Super Elja Menjauh dari Zona Degradasi

SOLO - Kemenangan penting sukses diraih PSS Sleman saat menyambut Madura United di pekan ke-17 Liga 1 2024-2025, pada Jumat (27/12/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Manahan, Solo, tim berjuluk Super Elja itu tepatnya menang dengan skior 4-0.

Hasil ini membuat PSS Sleman menjauh dari zona merah karena mereka naik ke posisi 14 dengan mengemas 15 poin. Sementara Madura United masih terkunci di dasar klasemen dengan koleksi sembilan poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Belum genap dua menit, Madura United berhasil membuka keran golnya lebih dulu lewat sontekan Maxuel usai memanfaatkan blunder yang dilakukan kapten PSS Sleman, Fachruddin Aryanto. Tapi, wasit menganulir gol tersebut setelah wasit meninjau lewat VAR karena Maxuel dinilai melanggar Fachruddin lebih dulu.

Super Elja -julukan PSS Sleman- berhasil cetak gol keunggulannya di menit ke-11 lewat tandukan keras Cleberson. Situasi itu membuat para pemain Madura United tampil lebih agresif untuk bisa mencetak gol penyama kedudukan.

Tapi sialnya, tiim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu harus kembali kecolongan di menit ke-35 lewat gol Dominikus Dion. PSS Sleman terlihat semakin percaya diri usai gol keduanya itu. Serangan demi serangan terus dilancarkan pasukan Mazola Junior itu.

Sementara, Laskar Sape Kerrab juga acap kali mengancam gawan tuan rumah. Namun pada akhirnya tidak ada tambahan gol yang tercipta sampai wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. PSS Sleman unggul sementara dengan skor 2-0.