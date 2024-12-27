Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Semen Padang vs Arema FC di Liga 1 2024-2025: Sempat Tertinggal, Singo Edan Comeback hingga Menang 2-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |17:42 WIB
Hasil Semen Padang vs Arema FC di Liga 1 2024-2025: Sempat Tertinggal, Singo Edan <i>Comeback</i> hingga Menang 2-1
Arema FC menang 2-1 atas Semen Padang di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/aremafcofficial)
A
A
A

PADANG - Comeback manis baru saja diperlihatkan Arema FC saat bertamu ke markas Semen Padang di pekan ke-17 Liga 1 2024-2025, pada Jumat (27/12/2024) sore WIB. Bermain di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Singo Edan –julukan Arema– yang sempat tertinggal 0-1 nyatanya berhasil menutup laga putaran pertama Liga 1 2024-2025 itu dengan kemenangan 2-1.

Berkat kemenangan 2-1 atas Semen Padang, Arema pun kini mantap bertengger di peringkat keempat dengan 28 poin. Tentunya posisi itu masih bisa berubah karena masih banyak klub yang belum bertanding di pekan ke-17.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Semen Padang yang tampil di hadapan publiknya sendiri langsung menekan sejak awal. Kendati begitu, serangan mereka masih terlalu polos sehingga mudah dipatahkan oleh para pemain Arema FC.

Sampai akhirnya Kabau Sirah -julukan Semen Padang- sukses membuka keran golnya lewat gol cantik Firman Juliansyah di menit ke-18. Tapi, Arema FC tidak diam begitu saja. Tim berjuluk Singo Edan ini mampu menyamakan kedudukan lewat sontekan Charles Lokolingoy di menit ke-23.

Semen Padang vs Arema FC

Konsentrasi para pemain Semen Padang tampak lengah di menit ke-33. Pasalnya, Arema FC kembali menjebol gawang yang dijaga Teguh Amiruddin lewat sontekan Salim Tuharea usai memanfaatkan umpan silang dari Arkhan Fikri.

Kedua tim terus jual beli serangan di sisa waktu yang ada. Namun pada akhirnya, Arema FC memimpin sementara atas Semen Padang di babak pertama dengan skor 2-1.

