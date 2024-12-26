Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Bermasalah dengan Keuangan, Belanja Pemain di Bursa Transfer Paruh Musim Liga 1 2024-2025?

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |16:46 WIB
Persib Bandung Bermasalah dengan Keuangan, Belanja Pemain di Bursa Transfer Paruh Musim Liga 1 2024-2025?
Para pemain Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PERSIB Bandung dikabarkan bermasalah dengan keuangan di bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025. Akankah Persib akhirnya berbelanja pemain?

Kabar Persib yang alami masalah keuangan ini diungkap sang pelatih, Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini mengaku masih harus menunggu langkah yang akan dilakukan manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB).

Bojan Hodak

Bojan pun angkat bicara soal kans merekrut pemain baru. Dia memastikan jika tidak memiliki anggaran, timnya tidak akan mendatangkan pemain baru.

“Jadi, saya masih menunggu,” ujar Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (26/12/2024).

1. Penyebab Persib Bandung Alami Masalah Keuangan

Bojan Hodak pun membeberkan permasalahan yang dialami Persib Bandung untuk bisa mendatangkan pemain baru. Salah satunya karena beberapa pemain yang mengalami cedera masih harus mendapatkan gaji.

“Masalah anggaran adalah kami memiliki tiga pemain yang cedera tahun ini. Kami tetap harus membayar gaji mereka, jadi ini mungkin sedikit masalah,” ucap Bojan Hodak.

Meski demikian, Bojan memastikan masih banyak waktu bagi Persib Bandung untuk mendatangkan pemain baru yang diperlukan untuk menghadapi laga sisa di Liga 1 musim ini. Sebab, bursa transfer pemain paruh musim baru akan ditutup pada 15 Januari 2025.

“Kita akan lihat. Zalnando sudah pasti kembali. Kami juga butuh satu atau dua pemain lagi,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
