Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Carlo Ancelotti Angkat Bicara soal Nasib Arda Guler hingga Jesus Vallejo di Real Madrid, Hengkang pada Januari 2025?

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |12:02 WIB
Carlo Ancelotti Angkat Bicara soal Nasib Arda Guler hingga Jesus Vallejo di Real Madrid, Hengkang pada Januari 2025?
Arda Guler kala membela Real Madrid. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

PELATIH Real Madrid, Carlo Ancelotti, angkat bicara soal nasib Arda Guler hingga Jesus Vallejo di Real Madrid. Akankah para pemain itu meninggalkan Real Madrid pada Januari 2025?

Ya, bursa transfer musim dingin 2025 memang telah resmi dibuka. Nasib sejumlah pemain Real Madrid pun dipertanyakan karena dinilai berpotensi hengkang.

Arda Guler

1. Nasib Pemain Real Madrid

Setidaknya, ada 3 nama pemain yang diisukan bakal meninggalkan Real Madrid. Mereka adalah Endrick Felipe, Arda Guler, hingga Jesus Vallejo.

Ancelotti pun pasang badan untuk Endrick Felipe. Dia membela penampilan striker muda asal Brasil itu, meski jarang bermain. Endrick Felipe sendiri baru saja kembali ke susunan pemain inti melawan Deportiva Minera di Copa del Rey 2024-2025. Meski Los Blancos menang telak 5-0, Endrick tidak mencetak gol. Ancelotti pun menegaskan puas dengan penampilan Endrick Felipe.

“Ia bermain bagus, mencetak gol adalah hal yang penting, ia bergerak dengan baik, ia memiliki peluang, pergerakannya selalu efektif di belakang garis serang,” ucap Ancelotti, dikutip dari Football Espana, Selasa (7/1/2025).

“Ia kurang akurat, tetapi permainannya sangat bagus. Dan di sisi kanan ia sangat berbahaya. Ia harus sabar, ia akan mencetak gol saat kami membutuhkannya,” lanjutnya.

Ancelotti pun bersikeras bahwa Endrick tidak akan hengkang pada bursa transfer Januari 2025. Hal senada juga disampaikannya kala membicarakan nasib Arda Guler.

“Itu keputusannya jika ia hengkang. Ia tidak bermain karena suatu hal yang tidak nyaman, bukan karena hal-hal lain,” ucap Ancelotti.

Tetapi, Ancelotti tidak memberi pernyataan tegas kala membicarakan kemungkinan hengkangnya Jesus Vallejo. Vallejo sendiri dikabarkan memang ingin hengkang pada bursa transfer musim dingin ini karena minim jam bermain di Madrid. Dia tampil hanya selama 10 menit sepanjang musim.

Endrick sendiri sebenarnya telah dikaitkan dengan kemungkinan pindah dari Madrid dengan status pinjaman pada beberapa kesempatan. Tetapi, tampaknya ia tidak akan pergi ke mana pun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/13/11/1631621/timnas-indonesia-gagal-ke-piala-dunia-2026-pengamat-sentil-kebijakan-pergantian-sty-ke-patrick-kluivert-twv.jpg
Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Pengamat Sentil Kebijakan Pergantian STY ke Patrick Kluivert
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/defender_timnas_indonesia_kevin_diks.jpg
Kevin Diks Janji Bangkit Usai Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement