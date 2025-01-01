Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Pratama Arhan Resmi Dilepas Suwon FC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |13:43 WIB
BREAKING NEWS: Pratama Arhan Resmi Dilepas Suwon FC
Pratam Arhan resmi dilepas Suwon FC. (Foto: Instagram/suwonfc)
A
A
A

SUWON - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Pratama Arhan resmi meninggalkan klub Korea Selatan, Suwon FC. Kabar Suwon FC melepaskan Pratama Arhan itu diumumkan pihak klub di media sosial resmi mereka, @suwonfc.

1. Suwon FC Resmi Leps Pratama Arhan

Sebagaimana diketahui, Pratama Arhan memang sangat minim menit bermain di Suwon FC. Terbukti mantan pemain FC Tokyo itu baru dua kali turun di pertandingab itu pun selama empat menit saja.

Catatan itu mungkin menjadi faktor tidak berlanjutnya kerja sama keduanya.

"Selamat Nelson, Arhan, dan Suta dari Suwon FC," tulis Suwon FC, Rabu (1/1/2025).

"Klub tidak akan melupakan dedikasi para pemain di dalam dan luar lapangan. Terima kasih," lanjutnya.

2. Penyebab Arhan Tinggalkan Suwon FC

Pratama Arhan Resmi Dilepas Suwon FC

Sebelumnya, Mertua Pratama Arhan, Andre Rosiade memang sudah melemparkan kode bahwa fullback kiri Timnas Indonesia itu tidak akan memperpanjang kontrak dengan Suwon FC meskipun ada tawaran perpanjangan. Sebab, Pratama Arhan butuh menit bermain lebih banyak.

Halaman:
1 2
      
