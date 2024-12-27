Jarang Main di Suwon FC, Pratama Arhan Pilih Lakukan Hal Ini untuk Habiskan Waktu di Korea Selatan

SUWON - Fullback kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan menceritakan kegiatan sehari-harinya selama di Korea Selatan. Menurut pemaparan bek Suwon FC itu, ia biasanya tetap latihan demi menjaga kondisi fisik seperti pergi ke gym, hingga jalan-jalan bersama rekan setimnya, termasuk bermain golf.

Sebagaimana diketahui, Pratama Arhan baru mencatatkan dua laga dengan total empat menit di atas lapangan bersama Suwon FC. Pemain itu pun dikabarkan akan hengkang dari Suwon FC agar mendapatkan menit bermain lebih banyak.

1. Banyak Habiskan Waktu dengan Latihan dan Menikmati Korea Selatan

Pratama Arhan mengatakan untuk mengisi waktu memang dengan menjaga intensitas berlatih. Hal itu aga dia dapat berkembang dan fisiknya terjaga.

"Kalau keseharian di Korea Selatan biasa saja seperti melakukan latihan. Setelah latihan, paling di apartemen," kata Arhan dilansir dari channel YouTube Iksam Hyung, Jumat (27/12/2024).

Mantan pemain PSIS mengatakan di sela-sela kesibukan berlatih juga menyempatkan menjalankan kegiatan olahraga tambahan dan menikmati suasana di Korea Selatan bersama rekan setimnya. Cara itu untuknya mengusir kejenuhan.