Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jarang Main di Suwon FC, Pratama Arhan Pilih Lakukan Hal Ini untuk Habiskan Waktu di Korea Selatan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |18:51 WIB
Jarang Main di Suwon FC, Pratama Arhan Pilih Lakukan Hal Ini untuk Habiskan Waktu di Korea Selatan
Pemain Suwon FC, Pratama Arhan. (Foto: Instagram/suwonfc)
A
A
A

SUWON - Fullback kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan menceritakan kegiatan sehari-harinya selama di Korea Selatan. Menurut pemaparan bek Suwon FC itu, ia biasanya tetap latihan demi menjaga kondisi fisik seperti pergi ke gym, hingga jalan-jalan bersama rekan setimnya, termasuk bermain golf.

Sebagaimana diketahui, Pratama Arhan baru mencatatkan dua laga dengan total empat menit di atas lapangan bersama Suwon FC. Pemain itu pun dikabarkan akan hengkang dari Suwon FC agar mendapatkan menit bermain lebih banyak.

1. Banyak Habiskan Waktu dengan Latihan dan Menikmati Korea Selatan

Pratama Arhan mengatakan untuk mengisi waktu memang dengan menjaga intensitas berlatih. Hal itu aga dia dapat berkembang dan fisiknya terjaga.

"Kalau keseharian di Korea Selatan biasa saja seperti melakukan latihan. Setelah latihan, paling di apartemen," kata Arhan dilansir dari channel YouTube Iksam Hyung, Jumat (27/12/2024).

Pratama Arhan

Mantan pemain PSIS mengatakan di sela-sela kesibukan berlatih juga menyempatkan menjalankan kegiatan olahraga tambahan dan menikmati suasana di Korea Selatan bersama rekan setimnya. Cara itu untuknya mengusir kejenuhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193271/mees_hilgers-LhHe_large.jpg
Mees Hilgers Resmi Gabung Agensi Baru, Langkah Besar Menuju Pintu Keluar FC Twente?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193258/pierre_emerick_aubameyang-iGl7_large.jpg
Kisah Pilu Pierre-Emerick Aubameyang: Dilarang Bela Negara Usai Pemerintah Gabon Bubarkan Tim Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193111/eks_pemain_timnas_indonesia_memilih_pensiun_di_usia_28_tahun-jTYX_large.jpg
Eks Timnas Indonesia Pilih Pensiun di Usia 28 Tahun
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/03/11/1662423/real-madrid-vs-real-betis-siap-digelar-ini-info-tayangnya-di-vision-qhl.webp
Real Madrid vs Real Betis Siap Digelar, Ini Info Tayangnya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/john_herdman.jpg
PSSI Perkenalkan John Herdman Sebagai Pelatih Timnas Indonesia 12 Januari 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement