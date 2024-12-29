Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Thom Haye Akui Jay Idzes Sosok Kapten Ideal Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |17:20 WIB
THOM Haye mengakui Jay Idzes sosok kapten yang ideal untuk Timnas Indonesia. Menurutnya, bek Venezia FC itu memiliki karakteristik sebagai pemimpin.

Hal itu diungkapkan Haye dalam acara siniarnya bersama Idzes. Dalam sesi itu terselip pembahasan mengenai kapten di Timnas Indonesia.

Thom Haye

1. Pujian

Haye memberikan pujian kepada kompatriotnya itu. Ia menilai bek berpostur jangkung itu punya karakter kapten sejati.

“Hal itu yang terkadang terjadi pada seseorang saat mereka menjadi kapten, hal itu juga berlaku di level klub dan Jay tahu itu. Kamu itu seperti, sulit untuk menjelaskannya, namun kamu seperti menjadi kapten dengan alamiah,” kata Haye, dilansir dari kanal youtube The Haye Way, Minggu (29/12/2024).

“Ada momen ketika pemain yang mengenakan ban kapten namun mereka tidak benar-benar terasa seperti kapten sejati. Mungkin karena pemain lain bisa melihat bahwa mereka bereaksi dengan berbeda dan tidak terasa alamiah,” sambung gelandang Almere City FC itu.

2. Tak Layak Jadi Kapten

Haye juga bisa dibilang merupakan pemain senior dan beberapa kali menjadi kapten tim, terutama saat masih membela SC Heerenveen. Gelandang berusia 29 tahun itu tidak menampik bisa untuk mengemban tugas menjadi pemimpin di dalam lapangan.

