3 Pemain Bintang yang Jadi Incaran Barcelona di Musim Dingin 2025, Nomor 1 Sempat Ditolak!

Barcelona akan mendatangkan sejumlah pemain pada Januari 2025. (Foto: Laman resmi Barcelona)

SEBANYAK 3 pemain bintang yang menjadi incaran Barcelona di musim dingin 2025 akan diulas Okezone. Barcelona di bawah kepelatihan Hansi Flick sukses tancap gas dengan langsung memuncaki klasemen Liga Spanyol 2024-2025 selama beberapa pekan.

Sayangnya jelang paruh musim, Blaugrana -julukan Barcelona- seakan kehabisan bensin yang membuat mereka mendapatkan hasil kurang baik. Hasil ini membuat mereka turun ke posisi ketiga, disalip Atletico Madrid dan Real Madrid yang duduk di posisi pertama dan kedua.

Untuk bisa kembali ke posisi puncak, Barcelona dikabarkan akan memperkuat tim dengan merekrut sejumlah pemain pada bursa transfer musim dingin 2025 yang dibuka pada 1 Januari 2025. Lini tengah dan bertahan menjadi faktor paling darurat yang dibutuhkan Hansi Flick.

Meski begitu, kabarnya Barcelona juga mengincar seorang pemain bertipikal menyerang untuk semakin mempertajam penyerangan. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain bintang yang jadi incaran Barcelona di musim dingin 2025.

3. Joshua Kimmich





Bintang Bayern Munich dan juga Timnas Jerman, Joshua Kimmich menjadi pemain yang digadang-gadang akan merapat ke Camp Nou. Barcelona membutuhkan jasa pemain muda tersebut untuk mengawal lni pertahanan dan gelandang.

Joshua Kimmich dikenal sebagai pemain yang bisa bermain di posisi bek maupun gelandang. Kemampuan ini sangat dibutuhkan Barcelona saat ini. Meski sudah mengalami kegagalan selama dua tahun terakhir, tampaknya Blaugrana masih belum menyerah untuk mendapatkan jasa Joshua Kimmich.