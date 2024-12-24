Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

3 Klub Calon Kuat Juara Liga Spanyol 2024-2025, Nomor 1 Kini Asapi Barcelona dan Real Madrid di Puncak Klasemen!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |09:46 WIB
Para pemain Real Madrid kala berlaga. (Foto: Real Madrid)
3 klub calon kuat juara Liga Spanyol 2024-2025 menarik diulas. Salah satunya ada klub yang tengah bertengger di puncak klasemen, bahkan asapi 2 klub top Spanyol, yakni Barcelona dan Real Madrid.

Ya, perburuan gelar juara Liga Spanyol 2024-2025 makin seru dan menarik. Sebab, bukan hanya Madrid dan Barcelona saja yang punya peluang tersebut.

Sejumlah tim yang sukses tampil gacor musim ini berhasil mendongkrak posisinya terus di klasemen hingga bahkan ada yang betengger di puncak saat ini. Siapa saja mereka? Laga-laga seru LaLiga 2024-2025 pun bisa disaksikan di Vision+.

Berikut 3 klub calon kuat juara Liga Spanyol 2024-2025:

3. Barcelona

Barcelona

Salah satu klub calon kuat juara Liga Spanyol 2024-2025 tentunya adalah Barcelona. Nama klub satu ini tak boleh disingkirkan dalam daftar kandidat juara karena memang terus tampil perkasa dari musim ke musim.

Pada musim ini, Barcelona sendiri tampil apik di bawah pelatih anyar, yakni Hansi Flick. Klub berjuluk Blaugrana itu sudah mendapatkan 38 poin saat ini dari 19 laga yang telah dilakoni di Liga Spanyol 2024-2025. Rinciannya, Barcelona meraih 12 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 5 kekalahan.

Kans Barcelona juga semua bergantung dengan kondisi tim memahami cara bermain yang diinginkan Hans Flick. Pasalnya, Barcelona sendiri sudah punya skuad tangguh yang diisi oleh Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, dan masih banyak lagi lainnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
