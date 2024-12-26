5 Pemain Berdarah Indonesia di Eropa yang Bisa Dibeli Gratis Klub Liga 1, Nomor 1 Jebolan ADO Den Haag

SEJUMLAH pemain berdarah Indonesia di Eropa bisa dibeli oleh klub Liga 1 secara gratis. Hal ini karena para pemain tersebut tengah berstatus pengangguran alias tanpa klub.

Seperti diketahui, sejak 19 Desember 2024 lalu, bursa transfer paruh musim Liga 1 2024-2025 secara resmi dibuka. Dengan ini, setiap tim peserta Liga 1 dapat menjual dan membeli pemain-pemainnya demi bisa mengakhiri musim dengan gelar juara.

Pada kurun waktu sekitar 1 bulan ini,tim-tim mulai merayu dan bernegosiasi dengan sejumlah pemain untuk bisa mendatangkannya Biasanya, para pemain asing baru menjadi target utama tim pada bursa transfer musim dingin ini.

Dengan kebutuhan pemain asing baru, beberapa pemain keturunan Indonesia di Eropa dapat menjadi opsi yang bagus untuk para tim. Sebab, pemain-pemain ini memiliki kualitas yang terbilang oke.

Terlebih lagi, status mereka kini adalah tanpa klub alias pengangguran. Dengan begitu, tim-tim Liga 1 dapa mendatangkannya tanpa merogoh kocek sedikitpun.

5. Jasper Ter Heide





Pemain yang pertama adalah Jasper Ter Heide. Ia merupakan pemain berposisi bek yang telah dilepas oleh CF La Nucia sejak Januari 2024 lalu. Sejak saat itu, dirinya belum memiliki klub sehingga bisa didatangkan secara gratis. Secara statistik, pemain berusia 25 tahun ini tampil sebanyak 20 kali dengan torehan 1 gol di tm sebelumnya.

4. Joey Suk





Bagi tim Liga 1 yang membutuhkan sosok gelandang, maka Joey Suk dapat menjadi pilihan tepat. Dirinya memiliki pengalaman yang cukup mumpuni di eropa dengan sempat bermain di Eredivisie dan Liga Kroasia. Minusnya, sang pemain sudah berusia 35 tahun sehingga dari segi fisik sudah mulai menurun.