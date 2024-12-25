Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Lagi Terpuruk di Liga 1 2024-2025, Persis Solo Malah Harus Kehilangan 2 Pemain Andalan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |20:32 WIB
Lagi Terpuruk di Liga 1 2024-2025, Persis Solo Malah Harus Kehilangan 2 Pemain Andalan
Para pemain Persis Solo. (Foto: Persis Solo)
PERSIS Solo lagi terpuruk di Liga 1 2024-2025. Dalam kondisi yang tengah berjuang untuk bangkit, Persis Solo justru harus kehilangan 2 pemain andalannya.

Ya, Persis Solo masih tertahan di papan bawah klasemen Liga 1 2024-2025 hingga pekan ke-16 ini. Di tengah perjuangan untuk merangkak naik, mereka justru harus kehilangan dua pemain pentingnya, yakni Sho Yamamoto dan Moussa Sidibe.

Sho Yamamoto

1. Penyebab Absen

Penyebab absennya Sho Yamamoto dan Moussa Sidibe pun terungkap. Ternyata, dirinya harus absen karena alami cedera pada pangkal paha kirinya.

Alhasil, Sho Yamamoto tak terlihat pada laga pekan ke-16 Liga 1 2024-2025. Kala itu, Persis menghadapi Dewa United di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu 21 Desember 2024.

"Setelah pertandingan melawan PSBS (pekan ke-15), dia mengeluh nyeri. Rasa nyeri ini diakuinya sudah terasa sejak lawan Arema FC (pekan ke-14). Tapi kami beri pain killer, lalu hilang,” terang dokter Persis Solo, Iwan Wahyu Utomo dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru, Rabu (25/12/2024).

“Usai laga lawan PSBS Biak dia ngeluh sakit di pangkal paha. Jadi kemarin kita putuskan dia tidak berangkat ke Bogor melawan Dewa United untuk lakukan MRI," lanjutnya.

Gelandang 28 tahun itu saat ini tengah berjuang untuk dapat segera pulih akibat cedera yang dialaminya itu. Berdasarkan hasil MRI, Iwan Wahyu menjelaskan bahwa Sho Yamamoto tidak dalam balutan cedera yang parah.

"Ada tendinopathy pada musculus adductor sinistra atau radang tendon di pangkal paha kiri. Kemungkinan dia istirahat sekitar 1-2 pekan saja. Awal kompetisi putaran kedua dia sudah bisa kembali bertanding," ujar Iwan.

"Tapi tentu kita pantau terus kondisinya. Kalau memang lebih cepat membaik, tidak menutup kemungkinan dia sudah bisa dimainkan lawan Persib Bandung. Jadi semua tergantung kondisi Sho Yamamoto," lanjutnya.

Selain Sho Yamamoto, Persis juga saat ini harus kehilangan pemain andalan lainnya yakni Moussa Sidibe yang harus absen dalam waktu yang cukup panjang. Pemain asal Mali itu dihantam cedera saat Persis menjamu PSBS Biak.

Moussa Sidibe mengalami cedera robek ligamen dan disarankan untuk rehabilitasi 3-4 pekan lamanya. Artinya, dia baru akan merumput kembali di awal putaran kedua nanti.

