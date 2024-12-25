Hasil Timnas Arab Saudi vs Yaman di Gulf Cup 2024: Green Falcons Menang Dramatis Lawan Tim Peringkat 158 Dunia!

HASIL Timnas Arab Saudi vs Yaman di matchday kedua Grup B Gulf Cup 2024 yang dilangsungkan di Sulaibikhat Stadium, Kuwait, pada Rabu (25/12/2024) malam WIB sudah diketahui. Setelah bermain 90 menit pertandingan, Timnas Arab Saudi menang dramatis 3-2 atas Yaman!

Yaman yang kini menempati peringkat 158 dunia, sukses mengejutkan Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi. Laga baru berjalan delapan menit, Yaman membuka keunggulan lewat aksi sang bek, Harwan Alzubaidi. Skor 1-0 untuk keunggulan Yaman.

Timnas Arab Saudi gagal kalahkan Yaman. (Foto: X/@SaudiNT)

Di menit 27, Yaman menggandakan keunggulan 2-0 atas Arab Saudi. Kali ini giliran Abdul Sabarah yang mengoyak gawang Arab Saudi selaku tim tiga kali juara Piala Asia.

Tertinggal 0-2 membuat Arab Saudi tersentak. Arab Saudi racikan Herve Renard tentu tak mau kalah dari Yaman, tim yang levelnya jauh di bawah mereka.

Pada menit 30, Arab Saudi memperkecil kedudukan via sepakan Mohammed Kano. Skor 1-2 masih untuk keunggulan Yaman bertahan hingga babak pertama usai.

Tertinggal 1-2 membuat Arab Saudi meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya di menit 57, Arab Saudi menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat sepakan penalti Musab Al Juwayr. Skor berubah 2-2.

Ketika laga diprediksi berakhir imbang, Arab Saudi mencetak gol kemenangan. Gol kemenangan 3-2 Arab Saudi atas Bahrain dicetak Abdullah Al-Hamdan di menit 90+3!