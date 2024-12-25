Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Raja Kartu Merah di Piala AFF 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |19:15 WIB
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Raja Kartu Merah di Piala AFF 2024
Marselino Ferdinan dan Muhammad Ferarri kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha, ledek Timnas Indonesia yang gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Mereka menyebut Timnas Indonesia raja kartu merah di Piala AFF 2024.

Media Vietnam itu juga menyoroti soal permainan kasar dari Timnas Indonesia sepanjang Piala AFF 2024. Permainan kasar ini pun membuahkan kartu merah.

Marselino Ferdinan

"Berdasarkan statistik dari panitia penyelenggara Piala AFF 2024, Indonesia melakukan 52 pelanggaran hanya dalam empat pertandingan di fase grup dan menjadi tim di urutan kedua yang paling banyak melakukan pelanggaran, di bawah Filipina (54 pelanggaran)," tulis Soha, dikutip Rabu (25/12/2024).

Meskipun menjadi tim yang melakukan pelanggaran terbanyak kedua di fase grup dengan 52 pelanggaran, skuad asuhan Shin Tae-yong hanya menerima tiga kartu kuning. Jauh lebih sedikit dibandingkan tim lain, seperti Laos, Myanmar, dan Singapura dengan 9 kartu kuning, dan Filipina yang terbanyak dengan 10 kartu kuning.

"Selebihnya, Indonesia menjadi 'raja kartu merah' di fase grup Piala AFF 2024. Hanya ada 2 kartu merah yang diberikan dalam 20 laga fase grup dan keduanya diberikan kepada Indonesia," kata Soha.

1. 2 Pemain Timnas Indonesia Dapat Kartu Merah

Sebagaimana diketahui, dua pemain Indonesia, yakni Marselino Ferdinan dan Muhammad Ferrari memang diganjar kartu merah sepanjang fase grup Piala AFF 2024. Marselino mendapatkan kartu merah dalam laga kontra Laos, sementara Ferrari diganjar kartu merah pada laga terakhir Grup B melawan Filipina.

"Sebagai perbandingan Vietnam menjadi tim yang mendapatkan kartu kuning paling sedikit di fase grup dengan jumlah dua kartu kuning. Vietnam juga hanya melakukan 39 pelanggaran, sedikit lebih banyak dari dua tim, yakni Thailand (34) dan Timor Leste (31).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192962/simak_jadwal_lengkap_timnas_indonesia_di_2026-SRA9_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di 2026: FIFA Series hingga Piala AFF!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192908/patrick_kluivert_dukung_jordi_cruyff_menjadi_direktur_teknik_ajax_amsterdam_pssi-IpT9_large.jpg
Mantan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192846/anak_john_herdman_pernnah_mengalahkan_timnas_indonesia_asuhan_shin_tae_yong_di_jakarta_fifacom-Uplu_large.jpg
Kisah Anak Kandung John Herdman Ternyata Pernah Kalahkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192760/berikut_tiga_pemain_yang_berpotensi_dicoret_john_herdman_dari_timnas_indonesia-CFNP_large.jpg
3 Pemain yang Berpotensi Dicoret John Herdman dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Mulai Tersisih di Klub
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/49/1661627/andres-iniesta-doakan-marc-marquez-segera-pulih-dari-cedera-vie.webp
Andres Iniesta Doakan Marc Marquez Segera Pulih dari Cedera
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/08/pembalap_aprilia_racing_jorge_martin.jpg
Bos Aprilia Ultimatum Jorge Martin Jelang MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement