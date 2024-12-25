Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Raja Kartu Merah di Piala AFF 2024

MEDIA Vietnam, Soha, ledek Timnas Indonesia yang gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Mereka menyebut Timnas Indonesia raja kartu merah di Piala AFF 2024.

Media Vietnam itu juga menyoroti soal permainan kasar dari Timnas Indonesia sepanjang Piala AFF 2024. Permainan kasar ini pun membuahkan kartu merah.

"Berdasarkan statistik dari panitia penyelenggara Piala AFF 2024, Indonesia melakukan 52 pelanggaran hanya dalam empat pertandingan di fase grup dan menjadi tim di urutan kedua yang paling banyak melakukan pelanggaran, di bawah Filipina (54 pelanggaran)," tulis Soha, dikutip Rabu (25/12/2024).

Meskipun menjadi tim yang melakukan pelanggaran terbanyak kedua di fase grup dengan 52 pelanggaran, skuad asuhan Shin Tae-yong hanya menerima tiga kartu kuning. Jauh lebih sedikit dibandingkan tim lain, seperti Laos, Myanmar, dan Singapura dengan 9 kartu kuning, dan Filipina yang terbanyak dengan 10 kartu kuning.

"Selebihnya, Indonesia menjadi 'raja kartu merah' di fase grup Piala AFF 2024. Hanya ada 2 kartu merah yang diberikan dalam 20 laga fase grup dan keduanya diberikan kepada Indonesia," kata Soha.

1. 2 Pemain Timnas Indonesia Dapat Kartu Merah

Sebagaimana diketahui, dua pemain Indonesia, yakni Marselino Ferdinan dan Muhammad Ferrari memang diganjar kartu merah sepanjang fase grup Piala AFF 2024. Marselino mendapatkan kartu merah dalam laga kontra Laos, sementara Ferrari diganjar kartu merah pada laga terakhir Grup B melawan Filipina.

"Sebagai perbandingan Vietnam menjadi tim yang mendapatkan kartu kuning paling sedikit di fase grup dengan jumlah dua kartu kuning. Vietnam juga hanya melakukan 39 pelanggaran, sedikit lebih banyak dari dua tim, yakni Thailand (34) dan Timor Leste (31).