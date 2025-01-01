Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Bahrain vs Kuwait di Semifinal Piala Teluk 2024: Lolos ke Final, The Reds Kirim Sinyal Bahaya ke Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |04:37 WIB
Hasil Timnas Bahrain vs Kuwait di Semifinal Piala Teluk 2024: Lolos ke Final, The Reds Kirim Sinyal Bahaya ke Timnas Indonesia!
Timnas Bahrain menang 1-0 atas Kuwait di semifinal Piala Teluk 2024. (Foto: Instagram/@bahrainnt)
A
A
A

HASIL Timnas Bahrain vs Kuwait di semifinal Piala Teluk 2024 sudah diketahui. Setelah bermain 90 menit di Jaber international Stadium, Kuwait City, pada Rabu (1/1/2025) dini hari WIB, The Reds -julukan Timnas Bahrain- menang 1-0.

Gol tunggal kemenangan Timnas Bahrain dicetak Mohamed Marhoon pada menit 75. Mohamed Marhoon bukanlah sosok asing bagi Timnas Indonesia.

Mohamed Marhoon, pemain terbaik laga Bahrain vs Kuwait. (Foto: Instagram/@bahrainnt)

Mohamed Marhoon, pemain terbaik laga Bahrain vs Kuwait. (Foto: Instagram/@bahrainnt)

Gelandang yang permainannya sekilas mirip Bruno Fernandes ini pernah dua kali membobol gawang Timnas Indonesia. Hasilnya, Bahrain sanggup menahan Timnas Indonesia 2-2 di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024.

1. Lolos ke Final Piala Teluk 2024

Berkat kemenangan ini, Bahrain lolos ke final Piala Teluk 2024. Bahrain melanjutkan catatan manis yang sudah mereka ukir sejak fase grup.

Di dua laga awal Grup B Piala Teluk 2024, Bahrain menang atas dua tim kuat Asia, yakni Arab Saudi (3-2) dan Irak (2-0). Kemenangan di dua laga ini meloloskan Bahrain ke semifinal Piala Teluk 2024 sebagai juara grup.

Berhubung sudah dipastikan lolos ke semifinal, pelatih Dragan Talajic memilih memainkan pemain pelapis saat timnya bersua Yaman di matchday pamungkas Grup B. Tak heran, Bahrain tumbang 1-2 dari Yaman.

Halaman:
1 2
      
