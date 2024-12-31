Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Oman vs Timnas Arab Saudi di Semifinal Piala Teluk 2024: Al-Ahmar Menang 2-1 dengan 10 Pemain!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |23:35 WIB
Hasil Timnas Oman vs Timnas Arab Saudi di Semifinal Piala Teluk 2024: <i>Al-Ahmar</i> Menang 2-1 dengan 10 Pemain!
Timnas Oman menang 2-1 atas Timnas Arab Saudi di semifinal Piala Teluk 2024 (Foto: Instagram/@omanfa)
A
A
A

SULAIBIKHAT – Hasil Timnas Oman vs Timnas Arab Saudi di semifinal Piala Teluk 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Jaber Al-Mubarak Al-Hamad, Sulaibikhat, Kuwait, Selasa (31/12/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Al-Ahmar.

Gol bagi Oman dihasilkan Arshad Al Alawi (74’) dan Ali Al-Busaidi (85’). Sedangkan, satu-satunya gol Arab Saudi dicetak oleh Mohamed Kanno (87’).

Timnas Oman vs Timnas Arab Saudi (Foto: X/@SaudiNT_EN)

Jalannya Pertandingan

Arab Saudi tampil dominan di babak pertama. Mereka tercatat memiliki 64% penguasaan bola dengan empat percobaan dan satu tepat sasaran sepanjang 45 menit.

Baru tiga menit, mereka mengancam lewat upaya Musab Al Juwayr dari luar kotak penalti yang diselamatkan kiper Faiz Al-Rushaidi. Sejurus kemudian, Abdullah Al-Hamdan punya peluang dari jarak dekat tetapi meleset tipis.

Usai peluang itu, Arab Saudi kesulitan menembus wilayah Oman. Keuntungan didapat ketika Rabia Al Alawi terkena kartu merah langsung di menit ke-32. Dominasi kian tak tertahankan.

Namun, peluang berikutnya baru didapat di menit ke-44 ketika tembakan Salem Al-Dawsari ditepis Al-Rushaidi. Skor 0-0 pun bertahan hingga rehat.

Usai istirahat, Arab Saudi kian menjadi. Menit ke-52, tembakan Al Juwayr memaksa Al-Rushaidi melakukan penyelamatan brilian. Gol sempat tercipta di menit ke-60 lewat Al-Hamdan tetap dianulir!

Keasyikan menyerang, Arab Saudi malah bobol di menit ke-74. Eksekusi tendangan bebas Al Alawi bersarang manis di gawang Mohammed Al Owais. Oman unggul 1-0!

Halaman:
1 2
      
