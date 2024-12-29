Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Imbang Timnas Arab Saudi vs China Bantu Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |18:57 WIB
Laga Timnas Arab Saudi vs China diharapkan berakhir imbang. (Foto: YouTube/AFC Asian Cup)
A
A
A

HASIL imbang Timnas Arab Saudi vs China bantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026, setidaknya hingga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memasuki matchday keenam.

Timnas Indonesia kini duduk di posisi tiga dengan enam angka, sama persis dengan Arab Saudi, Bahrain dan China di tempat keempat, lima dan enam. Skuad Garuda berhak menempati posisi yang lebih baik karena unggul produktivitas dan selisih gol atas negara-negara tersebut.

Timnas Indonesia berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)

Skuad asuhan Shin Tae-yong ini bahkan hanya terpaut satu angka dari Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Bagaimana dengan perbedaan poin dengan Timnas Jepang di posisi puncak? Timnas Indonesia tertinggal 10 angka!

Melihat kondisi di atas, Jepang hampir pasti mengunci satu slot lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- hanya membutuhkan satu kemenangan dari empat laga sisa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jepang bisa memastikan tempat di Piala Dunia 2026 jika menang atas Bahrain di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada Kamis, 20 Maret 2025.

1. Target Realistis Timnas Indonesia

Karena itu, target realistis bagi Timnas Indonesia adalah mengheser Australia dari posisi dua. Timnas Indonesia bisa menggeser Australia dari posisi dua jika menang atas skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- di matchday ketujuh Grup C yang berlangsung di Sydney Football Stadium, Kamis 20 Maret 2025 malam WIB.

Selain menang atas Australia, hasil di laga lain juga menentukan besar atau tidaknya peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Di saat Timnas Indonesia melawat ke markas Australia, Arab Saudi akan menjamu China.

