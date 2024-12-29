Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Sore Hari, Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |16:21 WIB
Live di RCTI Sore Hari, Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Simak jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

LIVE di RCTI sore hari! Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Matchday ketujuh Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu baru akan berlangsung pada Maret 2025. Tepatnya, laga akan digelar di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia, 20 Maret 2025.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Isra Triansyah)

1. Laga Krusial

Pertandingan ini akan krusial buat kedua kesebelasan. Sebab, posisi Australia dan Indonesia berdempetan di klasemen Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia hingga usai matchday enam.

The Socceroos nangkring di posisi dua dengan nilai tujuh. Sementara, Indonesia tepat berada di bawahnya dengan raihan enam angka dari enam laga.

Jelas, tambahan tiga poin akan membawa sang pemenang semakin dekat dengan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Sebab, hanya juara dan runner-up grup yang akan lolos ke Amerika Utara.

2. Kans Indonesia

Australia jelas diunggulkan untuk menang lantaran berlaga sebagai tuan rumah. Akan tetapi, Indonesia juga sedang mendapat momentum positif usai memenangi laga keenam kontra Timnas Arab Saudi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662839/hasil-lengkap-liga-inggris-liverpool-gagal-menang-man-city-ditahan-chelsea-ctf.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Liverpool Gagal Menang, Man City Ditahan Chelsea
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/striker_hoffenheim_fisnik_asllani.jpg
Bomber Hoffenheim Nonton Barcelona, Sinyal Hijrah ke Camp Nou?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement