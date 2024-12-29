Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nasib Miris Timnas Malaysia: Ditolak Pemain Keturunan Incaran hingga Ada yang Tak Tahu Negeri Jiran!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |14:40 WIB
Nasib Miris Timnas Malaysia: Ditolak Pemain Keturunan Incaran hingga Ada yang Tak Tahu Negeri Jiran!
Timnas Malaysia mengalami nasib miris usai ditolak pemain keturunan (Foto: X/@FAM_Malaysia)
A
A
A

LANGKAH Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi menemui hambatan. Bahkan, ada salah satu pemain incaran yang tak tahu apa-apa soal Negeri Jiran!

Timnas Malaysia berusaha meningkatkan performa dengan memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi seperti Timnas Indonesia. Sejumlah nama sempat dikantongi.

Timnas Malaysia

1. Pemain Incaran Tak Tahu Malaysia

Sultan Johor, Tunku Ibrahim Ismail mengatakan, ada salah satu pemain yang sedang diincar FAM. Celakanya, sosok tersebut tidak tahu sama sekali tentang Malaysia saat pengecekan latar belakang.

“Kalau ditanya malah ada yang tidak tahu Malaysia itu di mana. Kata-kata persisnya adalah, 'Saya bukan orang Malaysia, dan Malaysia ada di mana?’” kata Tunku Ibrahim, melansir dari Berita Harian, Minggu (29/12/2024).

“Kami sudah melakukan riset dan pendekatan. Namun pencarian masih akan dilanjutkan lebih luas lagi," imbuhnya.

2. Ditolak Pemain Incaran

Parahnya lagi, satu nama yang selama ini digadang-gadang akan membela Timnas Malaysia, Josh Brownhill, terang-terangan menolak. Ia mengaku tidak punya darah keturunan Malaysia!

Halaman:
1 2
      
