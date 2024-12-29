3 Pesepakbola Top Dunia yang Resmi Gagal Bela Timnas Malaysia, Nomor 1 Eks Manchester United!

SEBANYAK 3 pesepakbola top dunia yang resmi gagal membela Timnas Malaysia akan diulas Okezone. Sejumlah akun media sosial di Malaysia mengklaim ada banyak pemain keturunan Malaysia yang sedang didekati untuk memperkuat Timnas Malaysia.

Tak tanggung-tanggung, pemain-pemain ini masuk kategori papan atas karena bermain di liga-liga top Eropa. Namun, setelah ditelusuri, pemain-pemain ini tidak eligible untuk memperkuat Timnas Malaysia.

Sekalinya ada yang berdarah Malaysia, pemain ini tidak bersedia membela skuad Harimau Malaya. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pesepakbola top dunia yang resmi gagal bela Timnas Malaysia:

3. Mats Deijl





Mats Deijl yang saat ini berstatus salah satu fullback kanan terbaik di Eredivisie tertarik membela Timnas Malaysia. Kehadiran kapten Go Ahead Eagles ini dibutuhkan untuk memperkukuh pertahanan Timnas Malaysia.

Namun, setelah kelengkapan dokumennya dicek, ternyata darah Malaysia yang ada di tubuh Mats Deijl berasal dari sang buyut. Sesuai aturan, pemain yang ini berpindah tim nasional meski memiliki darah keturunan maksimal dari sang kakek/nenek.

"FAM menginformasikan FIFA telah mengonfirmasi bahwa pemain Go Ahead Eagles asal Belanda Mats Deijl gagal memenuhi persyaratan untuk gabung skuad Harimau Malaya,” tulis FAM di akun Instagram-nya, @famalaysia.