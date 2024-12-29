Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Josh Brownhill Jawab Tegas Rumor Dipepet Timnas Malaysia untuk Dinaturalisasi: Saya Warga Negara Inggris, Bukan Orang Malaysia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |09:17 WIB
Josh Brownhill Jawab Tegas Rumor Dipepet Timnas Malaysia untuk Dinaturalisasi: Saya Warga Negara Inggris, Bukan Orang Malaysia!
Josh Brownhill tepis kabar miliki darah keturunan Malaysia. (Foto: Burnley)
A
A
A

JOSH Brownhill angkat bicara soal rumor dipepet Timnas Malaysia untuk dinaturalisasi. Dengan tegas, dia menyatakan bahwa dirinya tak memiliki darah keturunan Malaysia.

Kapten Burnley itu memastikan bahwa dirinya hanyalah memiliki warga negara Inggris. Dia pun tak tahu bagaimana awalnya bisa disebut sebagai memiliki garis keturunan Malaysia dalam silsilah keluarganya.

Josh Brownhill

“Hanya ingin menanggapi rumor yang beredar. Sayangnya, kewarganegaraan saya hanya Inggris dan saya bukan orang Malaysia seperti yang dipikirkan sebagian orang,” tulis Josh Brownhill dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, dikutip Minggu (29/12/2024).

“Saya tidak tahu bagaimana semua rumor ini bermula, tetapi saya ingin menjelaskannya. Terima kasih atas dukungannya,” lanjutnya.

1. Diisukan Bakal Dinaturalisasi Bela Timnas Malaysia

Ya, Josh Brownhill disebut-sebut sebelumnya bahwa dirinya memiliki garis keturunan Malaysia. Sontak, publik Malaysia pun berharap gelandang berusia 29 tahun itu segera dinaturalisasi guna membuat skuad Malaysia makin tangguh.

Garis keturunan Malaysia sebelumnya dikabarkan didapat Josh Brownhill dari sang nenek. Dengan begitu, pemain asal Inggris itu dinilai punya peluang untuk dinaturalisasi.

Brownhill sendiri tentunya sosok pemain hebat. Dia bahkan jadi andalan di klub asal Inggris, yakni Burnley, saat ini hingga dipilih menjadi kapten.

