HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Coba Sindir Timnas Indonesia Setelah Timnas Malaysia Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |08:00 WIB
Media Malaysia Coba Sindir Timnas Indonesia Setelah Timnas Malaysia Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2024
Timnas Malaysia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024 secara memalukan. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
A
A
A

MEDIA Malaysia, One Football My, mencoba menyindir Timnas Indonesia setelah Timnas Malaysia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Melalui akun X-nya @OnefootballM, mereka menyebut tak masalah Timnas Malaysia tersingkir, terpenting masih memiliki gelar Piala AFF.

“Yang terpenting bagi admin atleast kita ada 1 trofi dibandingkan Timnas Timor Leste yang belum punya trofi AFF. Sudah cukup,” tulis akun @OnefootballM.

Media Malaysia menyindir Timnas Indonesia yang belum pernah juara Piala AFF. (Foto: @OnefootballM)

Akun ini memang tidak menyebutkan Indonesia, namun netizen Tanah Air paham tweet ini ditujukan kepada skuad Garuda yang belum pernah juara Piala AFF. Alhasil, tweet di atas mendapat serangan balik dari netizen Indonesia.

"Kemunduran sepakbola MALAYSIA adalah membanggakan 1 trophy AFF,” tulis akun X @kita_lapak91.

“Saya tak masalah Malaysia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024, saya tetap dukung Malaysia. Terpenting bagi saya di Piala Asia lalu, Malaysia berhasil menahan Korea Selatan 3-3. Hasil itu akan diingat sampai selamanya,” tulis akun X @noxlacola yang melemparkan sarkasme kepada Timnas Malaysia.

Timnas Malaysia sendiri gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024 karena kalah bersaing dari Thailand dan Singapura di fase grup. Setelah melewati empat pertandingan, skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- hanya mendapatkan lima poin.

