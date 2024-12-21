Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AFF 2024 Malam Ini: Laga Hidup Mati Garuda!

Link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di RCTI+ malam ini bisa diklik di sini (Foto: PSSI)

SOLO – Link live streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs Timnas Filipina di Piala AFF 2024 malam ini bisa diklik di sini. Laga tersebut akan jadi penentuan bagi kedua kesebelasan!

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Filipina itu merupakan matchday kelima Piala AFF 2024 atau Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2024) pukul 20.00 WIB.

Saat ini, Indonesia mengemas empat poin dari tiga laga, sementara Filipina mengumpulkan tiga angka. Alhasil, pemenang dari laga ini dipastikan akan melaju ke semifinal Piala AFF 2024.

Indonesia atau Filipina akan menemani Timnas Vietnam yang kemungkinan besar menjadi juara Grup B. Satu tim lain, yakni Timnas Myanmar, juga berpeluang lolos.

Akan tetapi, mereka akan berhadapan dengan Vietnam di kandang lawan pada laga terakhirnya dalam waktu bersamaan. Agak sulit melihat The Golden Star Warriors kalah di markasnya.

Anak asuh Kim Sang-sik sendiri hanya butuh satu poin untuk lolos. Maka dari itu, hanya Indonesia dan Filipina yang berpeluang menemani Vietnam!