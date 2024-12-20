Jadwal Siaran Langsung Timnas Thailand vs Kamboja di Semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Live di iNews

TURNAMEN Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 kembali menghadirkan laga panas yang ditunggu-tunggu! Matchday kelima Grup A akan mempertemukan Timnas Thailand dengan Timnas Kamboja di Stadion Rajamangala, malam ini, Jumat (20/12/2024).

Baik Thailand dan Kamboja memiliki misi yang berbeda, namun sama-sama membawa semangat untuk tampil maksimal. Thailand, yang sudah dinyatakan lolos ke semifinal tengah memimpin Grup A dengan koleksi sembilan poin dari tiga laga, menunjukkan performa luar biasa sejak awal turnamen.

Tim berjuluk Gajah Perang"itu telah memastikan tiket ke semifinal, yang memungkinkan pelatih mereka, Masatada Ishii, untuk merotasi pemain demi menjaga kebugaran skuad utama. Di sisi lain, Kamboja datang dengan tekad penuh.

Dengan peluang lolos ke semifinal yang masih terbuka, tim asuhan Felix Dalmas membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa mereka. Meski menghadapi Thailand yang berada di atas angin, Kamboja tetap optimis berkat kehadiran pemain kunci mereka, Coulibaly Abdel.

Laga ini diprediksi akan berjalan seru, dengan Thailand yang mengandalkan permainan menyerang cepat dan penguasaan bola, sementara Kamboja mencoba mengimbangi dengan pressing tinggi dan serangan balik mematikan. Kemenangan bagi Thailand akan semakin mengukuhkan status mereka sebagai tim unggulan di turnamen ini.