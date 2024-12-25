Hasil Timnas Arab Saudi vs Yaman di Piala Teluk 2024 Bikin Herve Renard Dipecat?

HASIL Timnas Arab Saudi vs Yaman di Piala Teluk 2024 bikin Herve Renard dipecat? Timnas Arab Saudi akan menghadapi Yaman di matchday kedua Grup B Piala Teluk 2024 yang dilangsungkan di Jaber Al Mubarak Al Hamad Stadium, Kuwait, Rabu (25/12/2024) pukul 21.30 WIB.

Laga ini krusial bagi Timnas Arab Saudi dan Yaman. Sebab, hanya kemenangan yang menjaga peluang mereka lolos ke semifinal Piala Teluk 2024.

Timnas Bahrain menang 3-2 atas Arab Saudi di Gulf Cup 2024. (Foto: Instagram/@bahrainnt)

Di laga pertama Grup B Piala Teluk 2024 yang digelar pada Senin 23 Desember 2024 dini hari WIB, Arab Saudi tumbang 2-3 dari Bahrain. Sementara di laga lain, Yaman kalah 0-1 dari Irak.

Pelatih Timnas Arab Saudi Herve Renard berada dalam tekanan. Juru taktik asal Prancis ini ditekan untuk memenangkan pertandingan.

Semenjak melatih Timnas Arab Saudi untuk kedua kalinya pada Oktober 2024, Herve Renard belum pernah memberikan kemenangan bagi skuad Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi. Dalam tiga pertandingan awal di bawah asuhan Herve Renard, Arab Saudi hanya mendapatkan satu imbang dan dua kalah.

Dua kekalahan itu dialami Arab Saudi dari Timnas Indonesia (0-2) dan Bahrain (2-3). Karena itu, Herve Renard tengah dalam tekanan.