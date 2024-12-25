Jadwal Siaran Langsung Australia vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Live di RCTI!

Timnas Indonesia siap hadapi Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)

RCTI bakal menyiarkan secara langsung laga Australia vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut akan dimainkan di kandang Australia dan berlangsung pada Kamis 20 Maret 2024.

Pertandingan melawan Australia merupakan matchday ketujuh Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga nanti juga merupakan pertemuan kedua untuk kedua tim di Grup C.

Sebelumnya Timnas Indonesia sudah bertanding melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Hasilnya, skuad Garuda mampu menahan Australia 0-0 pada September 2024 lalu.

Karena itulah, kali ini giliran pasukan Shin Tae-yong yang akan bertandang ke markas Australia. Sejauh ini, pihak Australia memberitahukan kemungkinan laga akan dimainkan di Sydney Football Stadium, Sydney.

Tentunya diharapkan Timnas Indonesia bisa memetik kemenangan di kandang Australia. Namun, target realistis adalah mencuri satu poin, yang berarti menahan Australia.

Kabar buruknya, Australia tengah tampil gacor semenjak ditangani oleh Tony Popovic. Dari empat laga Grup C, Australia asuhan Popovic belum terkalahkan. Tepatnya Australia meraih satu kemenangan dan tiga imbang.