Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jay Idzes, Jordi Amat, hingga Sandy Walsh Punya Pesan Spesial untuk Suporter Timnas Indonesia di Perayaan Natal 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |11:37 WIB
Jay Idzes, Jordi Amat, hingga Sandy Walsh Punya Pesan Spesial untuk Suporter Timnas Indonesia di Perayaan Natal 2024
Sejumlah pemain Timnas Indonesia ucapkan selamat Natal dan tahun baru kepada fans Garuda. (Foto: Instagram/c.verdonk)
A
A
A

PESAN spesial dikirimkan empat pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh, Jay Idzes, Calvin Verdonk, hingga Jordi Amat untuk para suporter Garuda yang merayakan Natal 2024. Keempatnya menyampaikan pesan penuh makna untuk natal dan tahun baru.

1. Jordi Amat Cs Berikan Pesan Natal untuk Fans Garuda

Tepat pada hari ini, Rabu (25/12) merupakan hari raya natal bagi umat kristiani. Para penggawa Timnas Indonesia pun turut merayakan hari raya tersebut.

Dalam unggahan video di akun instagram Timnas Indonesia, Idzes, Jordi, Verdonk, dan Sandy mengucapkan hari raya natal dan tahun baru kepada para suporter yang merayakan. Mereka secara bergantian menyampaikan pesan singkat kepada para fans sebagai bentuk sukacita.

“Terima kasih dukungannya,” ucap Jordi.

“Semoga kedamaian dan semangat baru bagi kalian,” tutur Idzes dan Verdonk.

Timnas Indonesia ucapkan selamat Natal kepada para fans

Sandy menyampaikan pesan kepada para fans untuk tetap menjaga semangat mereka di tahun 2025. Pasalnya, Timnas Indonesia akan kembali berjuang dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

“Mari kita jaga semangat Garuda di tahun depan,” ungkap Sandy.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192962/simak_jadwal_lengkap_timnas_indonesia_di_2026-SRA9_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di 2026: FIFA Series hingga Piala AFF!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192908/patrick_kluivert_dukung_jordi_cruyff_menjadi_direktur_teknik_ajax_amsterdam_pssi-IpT9_large.jpg
Mantan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192846/anak_john_herdman_pernnah_mengalahkan_timnas_indonesia_asuhan_shin_tae_yong_di_jakarta_fifacom-Uplu_large.jpg
Kisah Anak Kandung John Herdman Ternyata Pernah Kalahkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192760/berikut_tiga_pemain_yang_berpotensi_dicoret_john_herdman_dari_timnas_indonesia-CFNP_large.jpg
3 Pemain yang Berpotensi Dicoret John Herdman dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Mulai Tersisih di Klub
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/50/1661651/saksi-mata-ungkap-detikdetik-kecelakaan-maut-anthony-joshua-kami-seperti-mendengar-bom-yuf.webp
Saksi Mata Ungkap Detik-detik Kecelakaan Maut Anthony Joshua: Kami Seperti Mendengar Bom
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/01/suporter_kongo.jpg
Piala Afrika 2025 Heboh! Seorang Fans Kongo Berdiri 115 Menit untuk Hormati Pahlawan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement