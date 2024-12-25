Jay Idzes, Jordi Amat, hingga Sandy Walsh Punya Pesan Spesial untuk Suporter Timnas Indonesia di Perayaan Natal 2024

Sejumlah pemain Timnas Indonesia ucapkan selamat Natal dan tahun baru kepada fans Garuda. (Foto: Instagram/c.verdonk)

PESAN spesial dikirimkan empat pemain Timnas Indonesia, Sandy Walsh, Jay Idzes, Calvin Verdonk, hingga Jordi Amat untuk para suporter Garuda yang merayakan Natal 2024. Keempatnya menyampaikan pesan penuh makna untuk natal dan tahun baru.

1. Jordi Amat Cs Berikan Pesan Natal untuk Fans Garuda

Tepat pada hari ini, Rabu (25/12) merupakan hari raya natal bagi umat kristiani. Para penggawa Timnas Indonesia pun turut merayakan hari raya tersebut.

Dalam unggahan video di akun instagram Timnas Indonesia, Idzes, Jordi, Verdonk, dan Sandy mengucapkan hari raya natal dan tahun baru kepada para suporter yang merayakan. Mereka secara bergantian menyampaikan pesan singkat kepada para fans sebagai bentuk sukacita.

“Terima kasih dukungannya,” ucap Jordi.

“Semoga kedamaian dan semangat baru bagi kalian,” tutur Idzes dan Verdonk.

Sandy menyampaikan pesan kepada para fans untuk tetap menjaga semangat mereka di tahun 2025. Pasalnya, Timnas Indonesia akan kembali berjuang dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

“Mari kita jaga semangat Garuda di tahun depan,” ungkap Sandy.