HOME BOLA LIGA INGGRIS

2 Klub Liga Inggris yang Ingin Beli Calon Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny, Nomor 1 Langganan Juara Premier League!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |11:15 WIB
2 Klub Liga Inggris yang Ingin Beli Calon Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny, Nomor 1 Langganan Juara Premier League!
Pemain keturunan Indonesia, Ole Romeny. (Foto: Instagram/fc_utrecht)
A
A
A

SEBANYAK 2 klub Liga Inggris yang ingin membeli calon penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny akan diulas Okezone. Ole Romeny yang di awal musim 2024-2025 sempat menjadi andalan FC Utrecht, pelan-pelan mulai kehilangan tempat.

Dalam dua laga terkini yang dijalani FC Utrecht di Eredivisie 2024-2025, Ole Romeny sama sekali tidak dimainkan sang pelatih, Ron Jans. Menurut laporan Voetbal Primeur, Ron Jans tidak memasukkan nama Ole Romeny ke dalam rencana di paruh kedua musim 2024-2025.

Tanda-tanda itu semakin jelas karena FC Utrecht mendatangkan winger kanan Vitesse Arnhem, Miliano Jonathans, pada Januari 2025. Melihat kondisi di atas, Ole Romeny langsung bergerak mencari klub baru pada bursa transfer musim dingin 2025.

Gayung pun bersambut, ada dua klub Divisi Championship 2024-2025 (Liga 2 Inggris) yang dikabarkan ingin memboyong Ole Romeny. Lantas, siapa saja klub yang dimaksud?

Berikut 2 klub Liga Inggris yang ingin membeli calon penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny, mengutip dari Voetbal International:

2. Oxford United

Ole Romeny

Ole Romeny bisa mengikuti jejak calon rekannya di Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, yang lebih dulu gabung Oxford United. Jika gabung Oxford United, peluang Ole Romeny rutin bermain sebagai starter terbuka lebar.

Ia diharapkan meningkatkan daya gedor serangan Oxford United yang kesulitan mencetak gol musim ini (hanya mencetak 21 gol dari 21 laga Liga 2 Inggris 2024-2025). Oxford United saat ini hanya menempati posisi 23 dari 24 tim, alias berada di zona degradasi.

