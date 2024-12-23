Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Ole Romeny Ujung Tombak!

Ole Romeny siap isi lini depan Timnas Indonesia saat menghadapi Australia. (Foto: Instagram/@oleromeny)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Timnas Australia di matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney, Australia, pada Kamis 20 Maret 2025 sore WIB akan diulas Okezone. Setelah absen dari November 2024 hingga Februari 2025, babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali bergulir pada Maret 2025.

Tak tanggung-tanggung, lawan yang dihadapi Timnas Indonesia adalah skuad Socceroos -julukan Timnas Australia. Secara ranking FIFA, Timnas Australia dan Timnas Indonesia bak bumi dan langit.

Harry Souttar (19) pemain termahal yang dimiliki Timnas Australia. (Foto: REUTERS)

Australia saat ini menempati peringkat 26 dunia, unggul jauh dari Timnas Indonesia (130). Namun, jika dilihat materi pemain, Timnas Indonesia dan Australia cenderung berimbang.

Kehadiran Mees Hilgers, Kevin Diks dan Ole Romeny menjadi salah satu alasan kenapa level Timnas Indonesia disebut setara atau malahan sedikit lebih baik ketimbang Australia. Saat ini, pemain termahal di Timnas Australia adalah Harry Souttar (7 juta euro – Rp118 miliar) masih kalah dari Mees Hilgers (9 juta euro – Rp151 miliar).

Karena itu, pantang minder bagi Timnas Indonesia saat melawat ke markas Australia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mesti berani menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain terbuka.

Lantas, formasi apa yang akan diterapkan Shin Tae-yong di laga mendatang? Pelatih 54 tahun itu disinyalir masih mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-1-2.