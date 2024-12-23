Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pelatih asal Belanda yang Berpotensi Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Nomor 1 Orbitkan Lionel Messi!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |13:22 WIB
6 Pelatih asal Belanda yang Berpotensi Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Nomor 1 Orbitkan Lionel Messi!
Shin Tae-yong berpotensi diganti pelatih asal Belanda suatu hari nanti. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 6 pelatih asal Belanda yang berpotensi menggantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Setelah Timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF 2024, seruan #styout kembali muncul di platform X.

Pengamat sepakbola, Justinus Lhaksana, malahan blak-blakan meminta PSSI mengganti Shin Tae-yong jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Coach Justin-sapaan akrab Justinus Lhaksana- melihat Shin Tae-yong tidak cukup oke untuk menangani Timnas Indonesia di ajang sekelas Piala Dunia.

Masa depan Shin Tae-yong kembali menjadi pembahasan. (Foto: PSSI)

Baca Juga:
baca_juga

Masa depan Shin Tae-yong kembali menjadi pembahasan. (Foto: PSSI)

“Apakah dia (Shin Tae-yong) sosok yang tepat meningkatkan level Indonesia main ke sana (Piala Dunia)? Menurut gua kalo Timnas Indonesia lolos Piala Dunia, PSSI harus mengganti STY. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, dia harus diganti,” kata Coach Justin, Okezone mengutip dari channel YouTube Nalar TV Indonesia.

Lantas, bukannya mengganti pelatih sama saja membuat Jay Idzes dan kawan-kawan harus beradaptasi lagi? Coach Justin meyakini adaptasi takkan terjadi jika PSSI menunjuk pelatih asal Belanda sebagai suksesor Shin Tae-yong. Keyakinan itu muncul karena mayoritas personel Timnas Indonesia saat ini paham betul kultur sepakbola Belanda, mengingat lahir dan besar di Negeri Kincir Angin.

“Kalau datengin pelatih Belanda, dia sudah tahu pemainnya, sudah tahu budayanya, sudah tahu komunikasinya. Contohnya Arne Slot (bersama Liverpool), langsung nyetel, jadi langsung adaptasi,” lanjut mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia ini.

Saat ini ada enam pelatih asal Belanda yang bisa didekati PSSI jika nantinya tertarik mengganti Shin Tae-yong suatu hari nanti. Pelatih-pelatih ini pun bersatus tanpa klub. Siapa saja?

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192599/elkan_baggott_berpotensi_comeback_di_timnas_indonesia_era_john_herdman_elkanbaggott-EqnX_large.jpg
John Herdman Berani Panggil Elkan Baggott ke Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192594/john_herdman_bisa_panggil_3_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia_fifacom-JX8G_large.jpg
John Herdman Panggil 3 Pemain Naturalisasi Grade A Tambahan demi Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192573/jay_idzes-GLS3_large.jpg
5 Pesepakbola Top Termahal di Asia Tenggara 2025, Nomor 1 Jay Idzes Tembus Rp173 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192560/kiper_timnas_indonesia_maarten_paes_menolak_gawang_persib_bandung_maartenpaes-NpKe_large.jpg
2 Pemain Top Timnas Indonesia yang Tegas Menolak Gabung Persib Bandung, Nomor 1 Maarten Paes!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661159/indonesia-runnerup-piala-aff-futsal-u19-2025-dkc.webp
Indonesia Runner-up Piala AFF Futsal U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/bek_persib_bandung_patrico_matricardi.jpg
Link Live Streaming Drawing ACL 2 Siang Ini! Persib Terancam Jumpa Monster Asia di 16 Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement