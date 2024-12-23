6 Pelatih asal Belanda yang Berpotensi Gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Nomor 1 Orbitkan Lionel Messi!

Shin Tae-yong berpotensi diganti pelatih asal Belanda suatu hari nanti. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 6 pelatih asal Belanda yang berpotensi menggantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Setelah Timnas Indonesia rontok di fase grup Piala AFF 2024, seruan #styout kembali muncul di platform X.

Pengamat sepakbola, Justinus Lhaksana, malahan blak-blakan meminta PSSI mengganti Shin Tae-yong jika Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Coach Justin-sapaan akrab Justinus Lhaksana- melihat Shin Tae-yong tidak cukup oke untuk menangani Timnas Indonesia di ajang sekelas Piala Dunia.

Masa depan Shin Tae-yong kembali menjadi pembahasan. (Foto: PSSI)

“Apakah dia (Shin Tae-yong) sosok yang tepat meningkatkan level Indonesia main ke sana (Piala Dunia)? Menurut gua kalo Timnas Indonesia lolos Piala Dunia, PSSI harus mengganti STY. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, dia harus diganti,” kata Coach Justin, Okezone mengutip dari channel YouTube Nalar TV Indonesia.

Lantas, bukannya mengganti pelatih sama saja membuat Jay Idzes dan kawan-kawan harus beradaptasi lagi? Coach Justin meyakini adaptasi takkan terjadi jika PSSI menunjuk pelatih asal Belanda sebagai suksesor Shin Tae-yong. Keyakinan itu muncul karena mayoritas personel Timnas Indonesia saat ini paham betul kultur sepakbola Belanda, mengingat lahir dan besar di Negeri Kincir Angin.

“Kalau datengin pelatih Belanda, dia sudah tahu pemainnya, sudah tahu budayanya, sudah tahu komunikasinya. Contohnya Arne Slot (bersama Liverpool), langsung nyetel, jadi langsung adaptasi,” lanjut mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia ini.

Saat ini ada enam pelatih asal Belanda yang bisa didekati PSSI jika nantinya tertarik mengganti Shin Tae-yong suatu hari nanti. Pelatih-pelatih ini pun bersatus tanpa klub. Siapa saja?