HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Arab Saudi Tak Pernah Menang sejak Pecat Roberto Mancini, Jadi Pelajaran bagi Timnas Indonesia yang Didesak Tendang Shin Tae-yong?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |10:03 WIB
Timnas Arab Saudi Tak Pernah Menang sejak Pecat Roberto Mancini, Jadi Pelajaran bagi Timnas Indonesia yang Didesak Tendang Shin Tae-yong?
PSSI didesak untuk pecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
TIMNAS Arab Saudi tak pernah menang sejak pecat Roberto Mancini. Apakah ini bisa menjadi pelajaran bagi PSSI yang didesak segelintir netizen untuk memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia?

Roberto Mancini hanya mendapat kesempatan memimpin skuad Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- dalam 18 pertandingan. Selama 18 pertandingan itu, pelatih yang membawa Timnas Italia juara Piala Eropa 2020 itu hanya mengemas tujuh menang, lima imbang dan enam kalah.

Roberto Mancini dipecat Timnas Arab Saudi pada Oktober 2024. (Foto: X/@SaudiNT)

Akibatnya, Timnas Arab Saudi rontok di 16 besar Piala Asia 2023 dan terseok-seok di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tercatat dari empat pertandingan Grup C di bawah asuhan Roberto Mancini, Timnas Arab Saudi hanya mendapatkan lima poin dengan rincian satu menang, dua imbang dan satu kalah.

Alhasil, Federasi Sepakbola Arab Saudi (SAFF) dan Roberto Mancini sepakat berhenti bekerjasama pada 25 Oktober 2024. Tak lama setelah itu, SAFF membawa pulang Herve Renard, pelatih yang pernah membesut Timnas Arab Saudi pada 2021-2023.

Herve Renard melalui comeback-nya dengan hasil lumayan, yakni menahan Australia 0-0 di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, setelah itu dua hasil buruk dialami Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi.

Setelah kalah 0-2 dari Timnas Indonesia di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 19 November 2024, Arab Saudi tumbang 2-3 dari Bahrain di matchday pertama Grup B Gulf Cup 2024 yang berlangsung di Kuwait, Senin (23/12/2024) dini hari WIB.

