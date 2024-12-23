Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Arab Saudi vs Bahrain Berakhir 2-3 di Gulf Cup 2024, Untungkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |05:35 WIB
Hasil Timnas Arab Saudi vs Bahrain Berakhir 2-3 di Gulf Cup 2024, Untungkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Timnas Bahrain menang 3-2 atas Arab Saudi di Gulf Cup 2024. (Foto: Instagram/@bahrainnt)
HASIL Timnas Arab Saudi vs Bahrain di matchday pertama Grup B Gulf Cup atau Piala Teluk 2024 akan diulas Okezone. Timnas Arab Saudi dan Bahrain tak hanya bentrok di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Kedua tim ternyata juga tergabung di Grup B Gulf Cup 2024 bersama Irak dan Yaman. Senin (23/12/2024) dini hari WIB, Arab Saudi dan Bahrain bertemu di matchday pertama Grup B Gulf Cup 2024 yang dilangsungkan di Jaber International Stadium, Kuwait City.

Timnas Arab Saudi kalah 2-3 dari Bahrain. (Foto: X/@SaudiNT)

Meski turnamen ini tidak termasuk ke dalam agenda resmi FIFA, baik Herve Renard selaku pelatih Timnas Arab Saudi dan Dragan Talajic (pelatih Timnas Bahrain) membawa seluruh pemain terbaiknya ke ajang dua tahunan ini.

Hasilnya, Bahrain menang 3-2 atas Arab Saudi! Bahrain bahkan unggul 3-0 atas Arab Saudi lewat gol-gol yang dilesakkan Mahdi Abduljabbar pada menit 18, Mahdi Faisal Ebrahim Al-Humaidan (38’) dan Mohamed Marhoon (76’).

Arab Saudi hanya bisa memperkecil kedudukan lewat gol yang dicetak Musab Fahd Al-Juway (73’) dan Saleh Khalid Mohammed Al-Shehri (86’). Atas hasil ini, Timnas Arab Saudi terbenam di dasar klasemen Grup B dengan nol poin.

Bahrain duduk di puncak klasemen Grup B Gulf Cup 2024 dengan tiga poin, dipepet Irak yang juga mengemas tiga angka. Di laga pertama Grup B, Irak menang tipis 1-0 atas Yaman.

