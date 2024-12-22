Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Kerugian Timnas Indonesia Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2024, Nomor 1 Muncul #styout

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |21:10 WIB
Kadek Arel gagal loloskan Timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024. (Foto: X/@TimnasIndonesia)
A
A
A

SEBANYAK 5 kerugian Timnas Indonesia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia gagal bersaing di Grup B Piala AFF 2024.

Setelah melalui empat pertandingan, skuad asuhan Shin Tae-yong hanya mengoleksi empat angka. Alhasil, Timnas Indonesia hanya finis di posisi tiga Grup B Piala AFF 2024 dan gagal lolos ke semifinal ajang dua tahunan tersebut.

Berikut 5 kerugian Timnas Indonesia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024:

5. Perpanjang Puasa Gelar

Timnas Indonesia

Kegagalan ini sekaligus memperpanjang dahaga gelar juara Timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Semenjak Piala AFF digelar pada 1996, pencapaian terbaik skuad Garuda hanya finis runner-up sebanyak enam kali, yakni pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan 2020.

Bagi sebagian pencinta sepakbola Tanah Air, kegagalan lolos ke semifinal Piala AFF 2024 merupakan sebuah pukulan. Keputusan menurunkan pemain muda ibarat meremehkan Piala AFF, turnamen yang belum pernah dimenangkan Timnas Indonesia.

4. Ranking FIFA Merosot

Timnas Indonesia

Sebelum Piala AFF 2024 dimulai, Timnas Indonesia menempati peringkat 125 dunia. Namun, setelah tersingkir di fase grup Piala AFF 2024, Timnas Indonesia turun ke posisi 130 dunia.

Benar, Piala AFF 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Namun, tetap ada poin FIFA yang diperebutkan di ajang ini.

Halaman:
1 2 3
      
