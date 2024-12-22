Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |17:09 WIB
Live di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia di laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

RCTI bakal menyajikan pertarungan Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia secara langsung. Pertandingan matchday ketujuh Grup C itu akan dimainkan di kandang Australia pada 20 Maret 2024 mendatang.

Seperti yang diketahui, perjuangan Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia masih berlanjut. Setelah gagal total di Piala AFF 2024, kini fokus pelatih Shin Tae-yong adalah meloloskan Timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026 atau setidaknya lolos ke babak keempat kualifikasi turnamen tersebut.

Harapannya tentu Garuda bisa memetik kemenangan saat bermain di kandang Australia, yang sejauh ini belum ditentukan stadion dan waktu jam pertandingannya. Sebab dengan kemenangan, maka kans Timnas Indonesia untuk lolos semakin besar.

Saat ini, peluang Timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 cukup besar. Sebab Timnas Indonesia saat ini bertengger di peringkat ketiga dengan memiliki 6 poin.

Timnas Indonesia vs Australia (Aldhi Chandra/MPI)

Syarat untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 adalah menempati dua teratas di fase grup tersebut. Saat ini, dua posisi teratas dikuasai oleh Jepang di urutan pertama dengan 16 poin, serta Australia di peringkat kedua dengan 7 angka.

Dapat dilihat, jarak Timnas Indonesia dengan Australia hanya terpaut satu poin saja. Andai menang melawan Australia, maka posisi Thom Haye dan kawan-kawan langsung naik ke peringkat kedua.

Halaman:
1 2
      
