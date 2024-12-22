Timnas Indonesia Gagal di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong Salahkan Justin Hubner dan Ivar Jenner

SOLO - Juru taktik Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong menilai kegagalan Garuda di Piala AFF 2024 tak terlepas dari absennya Ivar Jenner dan Justin Hubner. Sebab andai dua pemain naturalisasi dapat membela Timnas Indonesia, STY percaya timnya takkan gugur di fase grup seperti sekarang ini.

Untuk yang belum tahu, skuad Garuda baru saja kalah 0-1 dari Filipina dalam matchday terakhir Grup B Piala AFF 2024. Laga itu dimainkan di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 21 Desember 2024.

Kekalahan itu membuat Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal karena berada di posisi ketiga dengan empat poin pada klasemen akhir Grup B. Sementara itu, Filipina lolos ke semifinal dengan status runner-up usai mengumpulkan enam poin.

Menanggapi hasil itu, Shin Tae-yong menyalahkan dua pemainnya yang gagal membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ia menyayangkan kedua pemain itu tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia.

Sebab menurut Shin Tae-yong, Hubner dan Ivar bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia agar bisa bersaing dalam Piala AFF 2024. Kehadiran kedua pemain itu dirasanya bisa membantu Garuda untuk bersaing hingga ke semifinal.

"Kalau mereka datang, pasti kita dapat prestasi yang lebih baik dalam Piala AFF 2024," kata Shin Tae-yong usai laga, dikutip Minggu (22/12/2024).