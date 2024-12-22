Momen Menantu Cristian Gonzales Sundul Victor Dethan di Laga Timnas Indonesia vs Filipina, tapi Terhindar dari Kartu!

MOMEN menantu Cristian Gonzales, Christian Rontini menyundul Victor Dethan di laga Timnas Indonesia vs Filipina tengah viral di media sosial. Pasalnya Rontini terhindar dari kartu merah, bahkan kuning meski aksinya itu jelas tak benar.

Sebagai pengingat, Zinedine Zidane pernah diusir oleh wasit karena menyundul dada Marco Materazzi di final Piala Dunia 2006 yang mempertemukanTimnas Italia vs Prancis. Wasit memberikan kartu merah atas tindakan Zidane yang tak terpuji, terlepas apapun alasannya.

Momen yang sama pun terjadi di laga Timnas Indonesia vs Filipina yang merupakan pertandingan pamungkas Grup B Piala AFF 2024, pada Sabtu 21 Desember 2024. Pemain Filipina yang juga menantu dari legenda Timnas Indonesia Cristian Gonzales, yakni Rontini itu terlihat menyundul dada Victor Dethan.

Rontini pun terlihat langsung menunduk dan tak merasa bersalah. Sementara Victor Dethan langsung terkapar di lapangan.

Menariknya, wasit tak menganggap kejadian itu sebagai pelanggaran berat. Padahal bila dilihat dari video, terlihat jelas Rontini tampak sengaja mengarahkan kepalanya ke dada bintang muda Timnas Indonesia tersebut.

Tentu jika wasit mengeluarkan kartu merah, maka permainan bisa berubah. Apalagi Timnas Indonesia pun sudah bermain dengan 10 pemain di menit 42 karena kartu merah yang diterima Muhammad Ferarri.