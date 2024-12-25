Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Gagal Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2024, Victor Dethan Tetap Puas

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |08:35 WIB
Meski Gagal Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2024, Victor Dethan Tetap Puas
Pemain Timnas Indonesia, Victor Dethan. (Foto: Instagram/victordethan777)
A
A
A

PENGGAWA Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Victor Dethan tetap puas dengan penampilan debutnya bersama Garuda meski gagal lolos dari fase grup Piala AFF 2024. Bintang muda PSM Makassar itu pun berharap bisa terus berkembang dan dipanggil lagi untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Ya, Timnas Indonesia secara pahit harus angkat koper dari Piala AFF 2024. Kepastian itu didapat setelah mereka dipecundangi Filipina 0-1 di matchday terakhir Grup B. Kekalahan itu membuat Skuad Garuda finis posisi tiga dengan mengemas empat poin di klasemen akhir.

1. Bangga Bisa Bela Timnas Indonesia

Meski begitu, Dethan sangat bangga karena akhirnya bisa menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia. Sebab, momen ini memang sudah dinanti-nanti olehnya.

“Debut Tim Nasional. Terima kasih, Yesus. Bangga dan bersyukur atas kesempatan ini untuk mewakili negara saya,” tulis Dethan dalam akun instagram pribadinya, Rabu (25/12/2024).

Victor Dethan saat bela Timnas Indonesia

Pemain keturunan Kanada ini juga tak lupa menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh suporter atas kegagalan Timnas Indonesia. Dethan berharap, kedepan Skuad Garuda dapat meraih hasil yang lebih baik lagi.

Halaman:
1 2
      
