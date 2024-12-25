Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

AFF Disebut Tak Rela Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF 2024, Ini Penyebabnya

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |08:14 WIB
AFF Disebut Tak Rela Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF 2024, Ini Penyebabnya
AFF disebut tak rela Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

PENYEBAB AFF disebut tak setuju Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024 setelah hanya finis di posisi tiga Grup B dengan empat angka.

Timnas Indonesia terpaut dua angka dari Filipina di posisi dua Grup B, atau batas akhir tim yang lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Kegagalan Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 praktis membuat kecewa banyak pihak.

1. Cocoklogi di Piala AFF

Benar, Timnas Indonesia turun dengan skuad U-22, namun bukan alasan negara sebesar Indonesia rontok di fase grup Piala AFF. Akun media sosial @tebingtinggivideo coba membuat cocoklogi.

Akun ini menilai AFF tak rela Timnas Indonesia yang turun dengan skuad U-22 lolos ke semifinal. Jika Timnas Indonesia U-22 lolos ke semifinal, sama saja menurunkan level turnamen yang merupakan wadah bagi para pemain senior unjuk gigi.

Alhasil, Timnas Indonesia diduga mendapatkan perlakuan tidak adil dari sejumlah wasit agar tidak mendapatkan maksimal di Piala AFF 2024. Saat menghadapi Laos, Marselino Ferdinan terkena kartu merah. Selain itu, gol ketiga Laos terlihat dalam siaran ulang sudah keluar lapangan sebelum masuk ke gawang Timnas Indonesia kawalan Daffa Fasya.

Momen bola yang dikuasai pemain Laos telah meninggalkan lapangan. (Foto: X/@48bolaID)

Momen bola yang dikuasai pemain Laos telah meninggalkan lapangan. (Foto: X/@48bolaID)

Kemudian saat menghadapi Filipina, wasit memberi kartu merah kepada kapten Timnas Indonesia, Muhammad Ferarri, yang dianggap menyikut wajah kapten Filipina, Amani Aguinaldo. Padahal, dalam siaran ulang, pergerakan Muhammad Ferarri sangat minim dan hanya mengenai dada, bukan wajah.

Satu lagi, wasit asal Jepang yang memimpin pertandingan juga Memberikan hadiah penalti kepada Filipina karena Dony Tri Pamungkas dianggap melakukan handsball di kotak terlarang. Padahal, dalam siaran ulang, bola sama sekali tidak mengenai tangan pemain Persija Jakarta tersebut.

Halaman:
1 2
      
