HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Australia di Sydney di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |07:32 WIB
Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Australia di Sydney di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
Timnas Indonesia berpeluang menang 1-0 atas Australia di Sydney. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia menang 1-0 atas Australia di Sydney Football Stadium, Sydney, dalam lanjutan matchday ketujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025? Skuad asuhan Shin Tae-yong akan melakoni “partai final pertama” untuk lolos ke Piala Dunia 2026.

Dibilang begitu karena empat laga sisa Timnas Indonesia di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat menentukan. Bukan tak mungkin di akhir klasemen nanti, perbedaan satu poin saja sangat menentukan lolos atau tidaknya sebuah tim ke Piala Dunia 2026.

Saat ini, Australia dan Timnas Indonesia menempati posisi dua dan tiga Grup C dengan tujuh serta enam angka. Hal itu berarti, Timnas Indonesia hanya terpaut satu angka dari posisi dua yang menggaransi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

1. Australia Lemah di Kandang

Timnas Indonesia saat bertemu Australia pada September 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)



Jika menang atas Australia, Timnas Indonesia otomatis naik ke posisi dua Grup C dengan sembilan angka. Kemudian pertanyaan muncul, memangnya bisa Timnas Indonesia menang atas Australia di kandang lawan?

Andai ranking FIFA yang jadi ukuran, tentu sulit melihat Timnas Indonesia menang atas Australia. Saat ini Australia menempati peringkat 26 dunia, unggul jauh dari Timnas Indonesia (130).

Namun, jika ukurannya materi pemain, Timnas Indonesia tidak kalah dari Australia. Terbukti, pemain termahal di skuad Australia saat ini harga pasarannya hanya 7 juta euro (Harry Souttar). Angka itu masih kalah dari Mees Hilgers yang menembus 9 juta euro.

