Hasil Kemenangan Timnas Bahrain atas Arab Saudi Bikin Timnas Indonesia Sulit Naik ke Posisi 2 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026?

KEMENANGAN Timnas Bahrain atas Arab Saudi bikin Timnas Indonesia sulit naik ke posisi 2 klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Hingga matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang masih belum terbendung di puncak klasemen.

Skuad asuhan Hajime Moriyasu ini duduk nyaman di puncak klasemen Grup C dengan 16 angka. Menyusul di posisi dua ada Timnas Australia dengan tujuh poin.

Timnas Indonesia siap lolos ke Piala Dunia 2026. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Mengekor di posisi tiga, empat, lima dan enam ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China yang sama-sama mendulang enam angka. Timnas Indonesia menempati posisi yang lebih baik ketimbang Arab Saudi, Bahrain dan China karena unggul produktivitas dan selisih gol.

Setelah libur dari November 2024, Timnas Indonesia dan para peserta Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lain kembali melakoni pertandingan pada Maret 2025. Timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday ketujuh Grup C pada Kamis, 20 Maret 2025.

Kemudian pada Selasa 25 Maret 2025 malam WIB, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dalam lanjutan matchday delapan. Jika menang atas Australia dan Bahrain, Timnas Indonesia otomatis naik ke posisi dua Grup C yang menggaransi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

Namun, takkan mudah bagi Timnas Indonesia untuk mengalahkan Australia dan Bahrain. Australia akan bermain di kandang, yang mana akan didukung suporter sendiri.