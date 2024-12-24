Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Optimis Bawa Timnas Indonesia Tembus 9 Besar Asia, Erick Thohir: PSSI Butuh Bantuan Banyak Pihak

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |23:52 WIB
Optimis Bawa Timnas Indonesia Tembus 9 Besar Asia, Erick Thohir: PSSI Butuh Bantuan Banyak Pihak
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)




JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir percaya seharusnya Timnas Indonesia berada di peringkat sembilan besar di Asia. Namun, untuk mewujudkan hal itu, Erick Thohir merasa PSSI tidak bisa sendirian, harus ada bantuan dari segala pihak, baik itu pemerintah atau swasta, dan tentunya para supoter.

1. PSSI Mau Tingkatkan Kualitas Sepakbola Indonesia

Erick Thohir mengatakan PSSI saat begitu serius membangun Timnas Indonesia yang siap bersaing dan juga membenahi kompetisi domestik. Menurutnya, butuh proses yang tidak cepat agar sepak bola Indonesia bisa disejajarkan dengan tim-tim kuat di Asia.

"Indonesia seharusnya masuk dalam sembilan besar di Asia, dengan jumlah penduduk dan semangat sepak bola dari seluruh rakyat Indonesia. Namun, tentu saja butuh waktu," kata Erick Thobir dilansir dari Reuters, Selasa (24/12/2024).

"Banyak orang mengatakan bahwa kita ini raksasa yang sedang tidur, oleh karena itu kita harus membuat program agar bisa menjadi lebih baik," tambahnya

Timnas Indonesia

2. PSSI Butuh Dukungan Banyak Pihak

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu meras untuk mewujudkan hal tersebut PSSI tidak bisa bergerak sendiri. Pasalnya, pihaknya butuh dukungan dari berbagai pihak

