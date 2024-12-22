Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AMEC 2024, Erick Thohir Serukan Evaluasi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |06:03 WIB
Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AMEC 2024, Erick Thohir Serukan Evaluasi
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyerukan evaluasi usai Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala AFF 2024 (Foto: PSSI)
JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menilai kegagalan Timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 layak untuk dievaluasi. Seluruh tim akan dinilai termasuk kinerja pelatih Shin Tae-yong di turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu.

Timnas Indonesia takluk 0-1 dari Timnas Filipina pada laga matchday lima Grup B Piala AMEC 2024 di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB. Gol tunggal Bjorn-Martin Kristensen (63’) dari titik putih membuat Skuad Garuda meringis.

Timnas Indonesia vs Timnas Filipina

Kekalahan itu membuat Timnas Indonesia terhenti di fase grup Piala AFF 2024. Mereka harus puas berada di posisi tiga dengan nilai empat dari empat pertandingan yang sudah dilakoni. Sementara, Filipina menemani Timnas Vietnam sebagai wakil Grup B.

Usai laga, Erick menyayangkan kegagalan melaju ke empat besar. Menurutnya, kekuatan yang ada meski mengandalkan pemain muda, seharusnya cukup untuk menapaki semifinal.

"Kalau ditanya, saya maunya menang lawan (Timnas) Myanmar, menang lawan (Timnas) Laos, dan menang lawan (Timnas) Filipina. Kalau ada kalah lawan (Timnas) Vietnam ya wajar tim muda,” kata Erick dalam keterangan resmi, Minggu (22/12/2024).

“Kalau nanti sudah berikan terbaik hingga semifinal lalu kalah, tidak apa-apa tapi sudah berjuang beri yang terbaik. Kalau bicara berikan yang terbaik, harusnya dengan pelatih dan pemain ini harusnya bisa minimal lolos semifinal Piala AFF. Jadi di sisi ini tentu PSSI akan lakukan evaluasi,” imbuh Menteri BUMN itu.

Halaman:
1 2
      
