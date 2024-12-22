Timnas Indonesia Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2024, Shin Tae-yong: Kami Kurang Beruntung

SOLO – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menilai anak asuhnya kurang beruntung dalam Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menurutnya, kegagalan melaju ke semifinal turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu akan jadi pengalaman berharga.

Timnas Indonesia takluk 0-1 dari Timnas Filipina pada laga matchday lima Grup B Piala AMEC 2024 di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember 2024 malam WIB. Gol tunggal Bjorn-Martin Kristensen (63’) dari titik putih membuat Skuad Garuda meringis.

Kekalahan itu membuat Timnas Indonesia terhenti di fase grup Piala AFF 2024. Mereka harus puas berada di posisi tiga dengan nilai empat dari empat pertandingan yang sudah dilakoni. Sementara, Filipina menemani Timnas Vietnam sebagai wakil Grup B.

Usai laga, Shin menyayangkan kekalahan tersebut. Meski begitu, tak lolos semifinal bukan berarti anak asuhnya sudah gagal berjuang.

“Kami kalah dan sangat disayangkan. Pemain rata-rata umurnya 20-an, dan melawan tim senior sangat baik juga dalam permainan,” kata Shin, dikutip Minggu (22/12/2024).