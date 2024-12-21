Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Tetap Puji Timnas Indonesia meski Gagal Lolos Semifinal ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Pemain Sudah Bermain Semaksimal Mungkin!

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |23:33 WIB
Erick Thohir Tetap Puji Timnas Indonesia meski Gagal Lolos Semifinal ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024: Pemain Sudah Bermain Semaksimal Mungkin!
Erick Thohir soal penampilan Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

REAKSI Erick Thohir usai Timnas Indonesia gagal lolos semifinal ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ketua Umum PSSI itu tetap memuji permainan Timnas Indonesia, meski tak lolos semifinal.

Menurut Erick Thohir, para pemain Timnas Indonesia sudah bermain semaksimal mungkin. Tetapi, ada beberapa kejadian yang tak menguntungkan hingga laga akhirnya berujung kekalahan.

Timnas Indonesia vs Timnas Filipina

“Pemain bermain semaksimal mungkin, tadi ada beberapa kejadian yang tak menguntungkan, dapat kartu merah. Beberapa kali ada kesempatan, ada tiang satu. Buat pemain muda bagus lah,” kata Erick Thohir usai pertandingan.

Ya, Timnas Indonesia harus mendapat pil pahit kala mentas di Stadion Manahan Solo Sabtu (21/12/2024) malam WIB. Dalam laga terakhir Grup B Piala AFF 2024 melawan Filipina itu, skuad Garuda kalah 0-1.

Skuad Garuda sendiri diketahui diperkuat para pemain muda. Hal ini dilakukan guna mengembangkan kemampuan para pemain muda yang akan jadi andalan masa depan Timnas Indonesia.

Selain itu, tahun depan juga, Timnas Indonesia akan mentas di sejumlah ajang yang mengandalkan pemain muda. Di antaranya, ada SEA Games hingga Kualifikasi Piala Asia U-23.

