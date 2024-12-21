Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Sindir Timnas Indonesia yang Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2024: Sederhana tapi Mereka Tidak Bisa

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |23:29 WIB
Media Malaysia Sindir Timnas Indonesia yang Gagal Lolos Semifinal Piala AFF 2024: Sederhana tapi Mereka Tidak Bisa
Timnas Indonesia disindir media Malaysia setelah gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/@timnasindonesia)
MEDIA Malaysia, One Football My, menyindir Timnas Indonesia yang gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. Melalui akun X-nya @OnefootballM, mereka menyindir Timnas Indonesia yang tak kunjung menjadi juara Piala AFF, semenjak turnamen ini bergulir pada 1996.

“Resmi: Indonesia memperpanjang rekor tanpa piala di ajang Piala AFF, semenjak turnamen ini diadakan. Ayo garuda terbang tinggi,” tulis akun X-nya.

Mereka juga membandingkan nirtrofi Timnas Indonesia dengan Timnas Malaysia yang mengoleksi satu gelar Piala AFF. Skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- juara Piala AFF 2010 setelah menang agregat 4-2 atas Timnas Indonesia di partai puncak.

(Media Malaysia sindir Timnas Indonesia yang gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. (Foto: X/@OneFootballM)

(Media Malaysia sindir Timnas Indonesia yang gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. (Foto: X/@OneFootballM)

“Jumlah Piala AFF Malaysia = 1, Timor Leste = 0, Kamboja = 0 Indonesia = 0,” sambung akun di atas.

Akun @OnefootballM juga mengeluarkan kalimat penutup sindiran kepada Timnas Indonesia. “Sederhana, tapi mereka (Indonesia) tidak bisa (juara Piala AFF),” tegas akun @OnefootballM.

Timnas Indonesia dipastikan gagal juara Piala AFF 2024. Kepastian itu didapat setelah Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Filipina di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024, Sabtu (21/12/2024) malam WIB.

