HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Muda Timnas Indonesia Tetap Dapat Apresiasi Tinggi meski Gugur di Piala AFF 2024, Netizen: Kalau Sudah Matang Gacor Mainnya!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |23:11 WIB
Pemain Muda Timnas Indonesia Tetap Dapat Apresiasi Tinggi meski Gugur di Piala AFF 2024, Netizen: Kalau Sudah Matang Gacor Mainnya!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
PEMAIN muda Timnas Indonesia tetap dapat apresiasi tinggi, meski gugur di Piala AFF 2024. Netizen meyakini jika para pemain itu sudah makin matang, pasti akan bermain jauh lebih facor.

Ya, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari Filipina di matchday terakhir Grup B Piala AFF 2024. Skuad kalah tipis 0-1 dari Filipina lewat gol penalti Martin Kristensen (63’) di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (21/12/2024) malam WIB.

Timnas Indonesia vs Timnas Filipina

Sebenarnya, Skuad Garuda tampil cukup oke sejak menit awal. Tapi sayang, mereka harus bermain 10 pemain sejak babak pertama karena Muhammad Ferarri diganjar kartu merah di menit ke-42. Permainan Timnas Indonesia pun mulai goyah sejak itu.

Sampai akhirnya, wasit memberi hadiah penalti kepada Filipina di menit ke-63 karena Dony Tri Pamungkas dinilai melakukan handball. Skuad Garuda yang kalah jumlah pemain, pada akhirnya tak mampu mencetak gol penyama kedudukan.

Kekalahan yang mengecewakan pastinya. Bahkan warganet cukup banyak yang mengkritik Timnas Indonesia. Hanya saja, tak sedikit pula yang tetap mengapresiasi perjuangan para pemain muda Timnas Indonesia selama beraksi di Piala AFF 2024.

Sebab, para pemain muda Timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan kepada negara-negara yang menurunkan skuad senior, seperti Vietnam. Lalu sisi positif yang diambil warganet, yakni melihat potensi dari pemain muda seperti Cahya Supriadi, Dony Tri, hingga Kadek Arel.

“Sangat mengapresiasi U-22 ini, mereka berhasil bikin timnas senior Filipina dan Vietnam kocar kacir. Mungkin bukan hari ini, tapi nanti kalo udah mateng, bisa lebih gacor mainnya,” cuit akun X @will****

