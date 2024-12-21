Wasit asal Jepang Bikin Ulah Lagi, Muhammad Ferarri Jadi Bulan-bulanan karena Kartu Merah di Laga Timnas Indonesia vs Filipina

WASIT asal Jepang bikin ulah lagi. Akibat serangkaian keputusan yang dibuat, Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Filipina dan gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024.

Timnas Indonesia menjamu Filipina di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo, Sabtu (21/12/2024) malam WIB. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- dalam misi wajib menang untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024.

(Momen Muhammad Ferarri sikut dada Amani Aguinaldo. (Foto: X/@tijabar)

Namun, Timnas Indonesia justru kesulitan membangun serangan melawan Filipina yang dihuni pemain-pemain senior. Saking frustrasinya, kapten Timnas Indonesia Muhammad Ferarri melakukan aksi yang tidak perlu di menit 42.

Ia terlihat mengayunkan sikutan ke arah kapten Timnas Filipina, Amani Aguinaldo. Muhammad Ferarri disinyalir kesal karena sebelumnya ditabrak oleh Aguinaldo yang berbadan kekar tersebut.

Setelah merasa disakiti Muhammad Ferarri, Aguinaldo langsung memegang wajahnya tanda merasa kesakitan. Padahal, dalam siaran ulang terlihat jelas, sikutan Muhammad Ferarri yang kontaknya amat minim, hanya membentur dada Aguinaldo.

Namun, pemegang nomor punggung 12 itu justru memegang wajahnya dan wasit Koji Takasaki pun memberi kartu merah kepada Muhammad Ferarri. Meski sempat berkomunikasi dengan operator VAR, Koji tetap Memberikan kartu merah kepada Muhammad Ferarri. Alhasil, Muhammad Ferarri pun trending topic di media sosial X dan menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial.

Bermain 10 orang tentunya menyulitkan Timnas Indonesia. Di babak kedua, Timnas Indonesia dihukum penalti setelah Dony Tri Pamungkas melakukan handsball di kotak terlarang. Bjorn Martin Kristensen yang bertindak sebagai algojo berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan membuat Filipina unggul 1-0 atas Timnas Indonesia.