Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Wasit asal Jepang Bikin Ulah Lagi, Muhammad Ferarri Jadi Bulan-bulanan karena Kartu Merah di Laga Timnas Indonesia vs Filipina

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |22:43 WIB
Wasit asal Jepang Bikin Ulah Lagi, Muhammad Ferarri Jadi Bulan-bulanan karena Kartu Merah di Laga Timnas Indonesia vs Filipina
Wasit asal Jepang bikin Timnas Indonesia gagal lolos semifinal Piala AFF 2024. (Foto: X/@cingreborn)
A
A
A

WASIT asal Jepang bikin ulah lagi. Akibat serangkaian keputusan yang dibuat, Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Filipina dan gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024.

Timnas Indonesia menjamu Filipina di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan Solo, Sabtu (21/12/2024) malam WIB. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- dalam misi wajib menang untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024.

Momen Muhammad Ferarri sikut dada Amani Aguinaldo. (Foto: X/@tijabar)

(Momen Muhammad Ferarri sikut dada Amani Aguinaldo. (Foto: X/@tijabar)

Namun, Timnas Indonesia justru kesulitan membangun serangan melawan Filipina yang dihuni pemain-pemain senior. Saking frustrasinya, kapten Timnas Indonesia Muhammad Ferarri melakukan aksi yang tidak perlu di menit 42.

Ia terlihat mengayunkan sikutan ke arah kapten Timnas Filipina, Amani Aguinaldo. Muhammad Ferarri disinyalir kesal karena sebelumnya ditabrak oleh Aguinaldo yang berbadan kekar tersebut.

Setelah merasa disakiti Muhammad Ferarri, Aguinaldo langsung memegang wajahnya tanda merasa kesakitan. Padahal, dalam siaran ulang terlihat jelas, sikutan Muhammad Ferarri yang kontaknya amat minim, hanya membentur dada Aguinaldo.

Namun, pemegang nomor punggung 12 itu justru memegang wajahnya dan wasit Koji Takasaki pun memberi kartu merah kepada Muhammad Ferarri. Meski sempat berkomunikasi dengan operator VAR, Koji tetap Memberikan kartu merah kepada Muhammad Ferarri. Alhasil, Muhammad Ferarri pun trending topic di media sosial X dan menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial.

Bermain 10 orang tentunya menyulitkan Timnas Indonesia. Di babak kedua, Timnas Indonesia dihukum penalti setelah Dony Tri Pamungkas melakukan handsball di kotak terlarang. Bjorn Martin Kristensen yang bertindak sebagai algojo berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan membuat Filipina unggul 1-0 atas Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192257/ole_romeny_senang_bisa_membela_timnas_indonesia_oleromeny-7BjK_large.jpg
Ole Romeny Curhat ke Media Belanda Jelang Timnas Indonesia Dilatih John Herdman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192268/simak_kisah_peter_withe-52TN_large.jpg
Kisah Peter Withe, Mantan Pelatih Timnas Indonesia yang Jadi Pahlawan Aston Villa di Final Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192263/john_herdman_ditargetkan_bawa_timnas_indonesia_lolos_perempatfinal_piala_asia_2027_fifacom-3mD7_large.jpg
Digaji Rp671 Juta per Bulan, John Herdman Ditargetkan Antar Timnas Indonesia Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/51/3192246/john_herdman_terima_671_juta_dari_pssi_per_bulan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_fifacom-hjOz_large.jpg
Segini Gaji John Herdman di Timnas Indonesia, Bisa Beli Rumah di Bekasi Tiap Bulan!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/27/11/1660587/hasil-piala-aff-futsal-u16-indonesia-lolos-final-usai-tahan-imbang-thailand-33-ciu.jpg
Hasil Piala AFF Futsal U-16: Indonesia Lolos Final usai Tahan Imbang Thailand 3-3
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/28/kiper_juventus_mattia_perin_foto_ig_at_juventus.jpg
Sepakat Gabung Genoa, Mattia Perin Siap Tinggalkan Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement